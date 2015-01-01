  • 10,25 g/t Gold über 7,02 Meter: Goliath Resources landet die nächsten Treffer!

    Goliath Resources meldet starke Bohrergebnisse von Surebet (Golddigger, Golden Triangle) mit sichtbarem Gold – viele Analysen stehen noch aus, die hochgradigen Zonen werden erweitert.

    BildGoliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) sorgt im legendären Golden Triangle weiter für Schlagzeilen: Auf dem Golddigger-Projekt liefert die Surebet-Entdeckung erneut hochgradige Bohrergebnisse mit sichtbarem Gold – und der Großteil der Analysen steht sogar noch aus. Die Trefferquote liegt bei 100 %, die hochgradige Goldzone wächst in alle Richtungen, und Hinweise auf eine mögliche „Motherlode“-Quelle in der Tiefe verdichten sich.

    Was genau hinter den spektakulären Goldabschnitten, der Ausdehnung der Goldzilla- und Bonanza-Zonen und den Plänen für die nächsten Schritte steckt, lesen Sie im aktuellen Artikel von Goldinvest.de!

    Jetzt mehr erfahren:

    10,25 g/t Gold über 7,02 Meter: Goliath Resources landet die nächsten Treffer!

