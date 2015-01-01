-
10,25 g/t Gold über 7,02 Meter: Goliath Resources landet die nächsten Treffer!
Goliath Resources meldet starke Bohrergebnisse von Surebet (Golddigger, Golden Triangle) mit sichtbarem Gold – viele Analysen stehen noch aus, die hochgradigen Zonen werden erweitert.
Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) sorgt im legendären Golden Triangle weiter für Schlagzeilen: Auf dem Golddigger-Projekt liefert die Surebet-Entdeckung erneut hochgradige Bohrergebnisse mit sichtbarem Gold – und der Großteil der Analysen steht sogar noch aus. Die Trefferquote liegt bei 100 %, die hochgradige Goldzone wächst in alle Richtungen, und Hinweise auf eine mögliche „Motherlode“-Quelle in der Tiefe verdichten sich.
Was genau hinter den spektakulären Goldabschnitten, der Ausdehnung der Goldzilla- und Bonanza-Zonen und den Plänen für die nächsten Schritte steckt, lesen Sie im aktuellen Artikel von Goldinvest.de!
Jetzt mehr erfahren:
Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.
Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.
Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Goliath Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Goliath Resources zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Goliath Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.
