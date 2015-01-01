American West identifiziert weitere, gewaltige Kupferanomalie auf dem Storm-Projekt!

American West Metals: Neue 4,1-km-Kupferanomalie parallel zum Storm-Trend in Nunavut; RC-Bohrungen bestätigen Sulfide – Fahrplan für weitere Exploration und Ressourcen-Update steht!

American West Metals (ASX: AW1 / WKN A3DE4Y) berichtet über deutliche Fortschritte vom Kupferprojekt Storm auf Somerset Island, in der kanadischen Provinz Nunavut. Ein regionales Bodenprobenprogramm identifizierte eine bislang nicht erkundete, etwa 4,1 Kilometer lange und bis zu 0,7 km breite Kupferanomalie parallel zum Storm-Trend. Das neue Zielgebiet trägt den Namen Chevron Prospect. Zudem bestätigten aktuelle RC-Bohrungen in mehreren Bereichen – darunter Squall und Tornado – erneut Kupfersulfide. American West Metals sieht damit die Basis für weitere Explorationsschritte gelegt und setzt parallel die technischen Studien zu Storm fort.

Ausgehend von einer projektweiten technischen Überprüfung wurden acht Raster mit insgesamt 1.957 Bodenproben beprobt. Der Fokus lag auf strukturellen und lithologischen Zielen, die den bekannten Lagerstätten bei Storm entsprechen könnten. Ergebnis: Innerhalb des Chevron-Gebiets zeichnet sich eine ausgedehnte Kupfersignatur ab, deren Stärke mit den Anomalien über den Storm-Lagerstätten vergleichbar ist. Ein zusammenhängender Kernbereich von rund 2 Kilometern Länge weist mehr als 250 ppm (parts per million) Kupfer auf und die Signatur korreliert mit den Pfadfinderelementen Zink und Blei.

American West identifiziert weitere, gewaltige Kupferanomalie auf dem Storm-Projekt!

