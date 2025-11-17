  • Mit Sicherheit groß werden . Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover

    Schwer erkrankte Kinder brauchen mehr als medizinische Versorgung. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover ermöglicht Familien genau das: individuelle 1:1-Betreuung, fachliche Expertise.

    BildWenn Pflege Geborgenheit braucht

    Wenn ein Kind schwer erkrankt oder intensivmedizinisch versorgt werden muss, steht das Leben der ganzen Familie Kopf. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover schenkt Familien in dieser Zeit Stabilität, Vertrauen und Sicherheit, damit Kinder zu Hause aufwachsen können, in einem Umfeld voller Nähe und Normalität.

    1:1-Betreuung mit Herz und Fachwissen

    ArchiMed ist auf die pädiatrische Intensivpflege spezialisiert. Das bedeutet: Ein erfahrener Kinderintensivpfleger oder eine Kinderintensivpflegerin betreut jedes Kind individuell rund um die Uhr, sei es bei Beatmungspflicht, nach Operationen oder bei angeborenen Erkrankungen.
    Dabei steht nicht nur die medizinische Versorgung im Mittelpunkt, sondern das Kind als Mensch. Spielen, Lachen, Lernen, all das gehört zum Pflegealltag bei ArchiMed dazu.

    Qualifizierte Fachkräfte, kindgerechte Pflege

    Mehr als 350 Fachkräfte gehören zum Team, viele davon mit Spezialisierungen in der pädiatrischen Intensivpflege. Sie sind geschult im Umgang mit Frühgeborenen, neurologischen Erkrankungen oder seltenen Syndromen und kennen die besonderen Anforderungen, die Kinder und Eltern mitbringen.

    Durch regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen stellt ArchiMed sicher, dass die Pflege fachlich aktuell und zugleich liebevoll bleibt.

    Enge Zusammenarbeit mit Familien und Ärzten

    Eltern sind bei ArchiMed keine Zuschauer, sondern Teil des Teams. Sie werden aktiv in den Pflegeprozess einbezogen und erhalten Anleitung im sicheren Umgang mit Geräten, Medikamenten und Notfallsituationen.
    Auch die Abstimmung mit Kinderkliniken, Therapeuten und Fachärzten gehört zum Alltag. So entsteht ein Netzwerk, das medizinische Qualität und emotionale Sicherheit miteinander verbindet.

    Zuhause statt Klinik

    Viele Eltern wünschen sich, ihr Kind außerhalb des Krankenhauses zu betreuen, aber ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Genau das ermöglicht ArchiMed. Mit moderner Medizintechnik, erfahrenen Kinderintensivpflegern und einem strukturierten Notfallmanagement ist die häusliche Pflege so sicher wie eine stationäre Versorgung.

    Fazit: Pflege mit Herz, Verstand und Erfahrung

    Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover steht für Kompetenz, Vertrauen und Geborgenheit. Sie schenkt Familien ein Stück Normalität zurück, und Kindern die Möglichkeit, in ihrer vertrauten Umgebung groß zu werden.
    ArchiMed, weil jedes Kind Sicherheit und Nähe verdient.

    Wer ist ArchiMed ?

    Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.
    Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

    Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

    Firmenkontakt:

    ArchiMed GmbH Ambulanter Pflegedienst
    Geschäftsführer: Dimitrij Sonkin
    Sokelantstraße 5,
    30165 Hannover
    Telefon: 0511/8982332
    Website: https://Archi-Med.de/
    E-Mail: intensiv@Archi-Med.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Archimed Hannover
    Herr Dimitrij Sonkin
    Sokelantstraße 5
    30165 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 0511/8982332
    web ..: https://Archi-Med.de/
    email : intensiv@Archi-Med.de

    Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

    Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

    Pressekontakt:

    Landsberger Medienagentur
    Herr Ioan Cosneac
    Akelei 3
    86899 Landsberg am Lech

    fon ..: 01456324671


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit Sicherheit groß werden. Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover
      Schwer erkrankte Kinder brauchen mehr als medizinische Betreuung, sie brauchen Nähe und Sicherheit. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover ermöglicht Familien, ihr Kind zu Hause liebevoll und...

    2. Gemeinschaftlich wohnen, individuell betreut, Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover
      Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover bieten Menschen mit hohem Pflegebedarf ein Leben in Gemeinschaft - sicher, selbstbestimmt und rund um die Uhr professionell betreut....

    3. Eltern vertrauen auf ArchiMed Hannover Schulbegleitung mit Erfahrung
      ArchiMed Hannover begleitet seit über 15 Jahren Kinder mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen zuverlässig durch den Schul- und Kitaalltag....

    4. Mehr Lebensqualität durch ArchiMed: Ambulante Intensivpflege mit Herz
      Ambulante Intensivpflege mit Herz: ArchiMed verbindet Fachkompetenz, Menschlichkeit und Sicherheit, rund um die Uhr....

    5. „Endlich kann mein Sohn wieder lachen“ Wie ArchiMed Familien im Schulalltag entlastet
      Als Jonas' Entwicklungsverzögerung erkannt wurde, stand seine Familie vor großen Herausforderungen. Durch die Schulbegleitung von ArchiMed fand er zurück zu Struktur, Freude und Selbstvertrauen....

    6. Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Hannover – ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Hannover sichere Datenträger und Festplatten Entsorgung in Hannover sowie zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Hannover nach DIN 66399....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.