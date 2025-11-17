Mit Sicherheit groß werden . Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover

Schwer erkrankte Kinder brauchen mehr als medizinische Versorgung. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover ermöglicht Familien genau das: individuelle 1:1-Betreuung, fachliche Expertise.

Wenn Pflege Geborgenheit braucht

Wenn ein Kind schwer erkrankt oder intensivmedizinisch versorgt werden muss, steht das Leben der ganzen Familie Kopf. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover schenkt Familien in dieser Zeit Stabilität, Vertrauen und Sicherheit, damit Kinder zu Hause aufwachsen können, in einem Umfeld voller Nähe und Normalität.

1:1-Betreuung mit Herz und Fachwissen

ArchiMed ist auf die pädiatrische Intensivpflege spezialisiert. Das bedeutet: Ein erfahrener Kinderintensivpfleger oder eine Kinderintensivpflegerin betreut jedes Kind individuell rund um die Uhr, sei es bei Beatmungspflicht, nach Operationen oder bei angeborenen Erkrankungen.

Dabei steht nicht nur die medizinische Versorgung im Mittelpunkt, sondern das Kind als Mensch. Spielen, Lachen, Lernen, all das gehört zum Pflegealltag bei ArchiMed dazu.

Qualifizierte Fachkräfte, kindgerechte Pflege

Mehr als 350 Fachkräfte gehören zum Team, viele davon mit Spezialisierungen in der pädiatrischen Intensivpflege. Sie sind geschult im Umgang mit Frühgeborenen, neurologischen Erkrankungen oder seltenen Syndromen und kennen die besonderen Anforderungen, die Kinder und Eltern mitbringen.

Durch regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen stellt ArchiMed sicher, dass die Pflege fachlich aktuell und zugleich liebevoll bleibt.

Enge Zusammenarbeit mit Familien und Ärzten

Eltern sind bei ArchiMed keine Zuschauer, sondern Teil des Teams. Sie werden aktiv in den Pflegeprozess einbezogen und erhalten Anleitung im sicheren Umgang mit Geräten, Medikamenten und Notfallsituationen.

Auch die Abstimmung mit Kinderkliniken, Therapeuten und Fachärzten gehört zum Alltag. So entsteht ein Netzwerk, das medizinische Qualität und emotionale Sicherheit miteinander verbindet.

Zuhause statt Klinik

Viele Eltern wünschen sich, ihr Kind außerhalb des Krankenhauses zu betreuen, aber ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Genau das ermöglicht ArchiMed. Mit moderner Medizintechnik, erfahrenen Kinderintensivpflegern und einem strukturierten Notfallmanagement ist die häusliche Pflege so sicher wie eine stationäre Versorgung.

Fazit: Pflege mit Herz, Verstand und Erfahrung

Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover steht für Kompetenz, Vertrauen und Geborgenheit. Sie schenkt Familien ein Stück Normalität zurück, und Kindern die Möglichkeit, in ihrer vertrauten Umgebung groß zu werden.

ArchiMed, weil jedes Kind Sicherheit und Nähe verdient.

Wer ist ArchiMed ?

Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

Firmenkontakt:

ArchiMed GmbH Ambulanter Pflegedienst

Geschäftsführer: Dimitrij Sonkin

Sokelantstraße 5,

30165 Hannover

Telefon: 0511/8982332

Website: https://Archi-Med.de/

E-Mail: intensiv@Archi-Med.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Archimed Hannover

Herr Dimitrij Sonkin

Sokelantstraße 5

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511/8982332

web ..: https://Archi-Med.de/

email : intensiv@Archi-Med.de

Pressekontakt:

Landsberger Medienagentur

Herr Ioan Cosneac

Akelei 3

86899 Landsberg am Lech

fon ..: 01456324671

