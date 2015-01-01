Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spiekerooger Keller“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Auf Spiekeroog wird eine eingemauerte Frau entdeckt – und ein Armband, das ein altes Geheimnis birgt. Eden und Mattern ermitteln zwischen Dorfklatsch und Nordsee-Atmosphäre.

Ein alter Schacht, eine tote Frau und ein Armband voller Geheimnisse: Auf Spiekeroog wühlt ein Fund die Vergangenheit auf. Während Eden und Mattern in einem Cozy-Setting zwischen Dünen, Tee und Dorfklatsch ermitteln, geraten neue Bewohner in Gefahr. Ein altes Beziehungsdrama erwacht – und jemand will um jeden Preis das Schmuckstück zurück.

Klappentext:

Wer ist die Tote in dem Keller eines alten Hauses auf Spiekeroog? Ein wertvolles Armband birgt ein tödliches Geheimnis! Bei Renovierungsarbeiten wird die Leiche einer Frau gefunden, eingemauert in einem alten Schacht. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Inselkommissare Wiebke Eden und Hinrich Mattern auf ein ungelöstes Rätsel aus der Vergangenheit. Vor zwanzig Jahren verschwand eine junge Frau spurlos in der Nacht. Endete ein Beziehungsdrama mit ihren damaligen Freunden in einer grausamen Tat? Jeder von den beiden Verehrern wollte das lebenslustige Mädchen schließlich ganz für sich. Die Polizei ahnt nicht, dass der neue Hausbesitzer bei der Leiche ein wertvolles Armband gefunden hatte – und plötzlich wird die Vergangenheit erneut lebendig! Eines Nachts werden der Hauseigentümer und seine Frau von maskierten Männern überfallen und unter Druck gesetzt, das Schmuckstück herauszugeben. Als dann noch ein weiterer Mord passiert, spitzt sich die Lage gefährlich zu …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Spiekerooger Keller“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13,- Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G2KDW7RR sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077361132.

Der Autor:

Marc Freund ist Autor der neuen Ostfrieslandkrimi Serie „Die Inselkommissare“. Er wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernden Inseln Langeoog und Spiekeroog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Zur Reihe „Ein Fall für Eden und Mattern“:

Spiekeroog! Die junge Kommissarin Wiebke Eden kann zunächst ihr Glück kaum fassen, als sie auf eigenen Wunsch auf die idyllische Nordseeinsel versetzt wird. Denn nichts wünscht sich Wiebke sehnlicher, als in ihr geliebtes Ostfriesland zurückzukehren.

Doch sie hat nicht mit Kommissar Hinrich Mattern gerechnet. Der grummelige Inselkommissar ist ein ostfriesischer Eigenbrötler, wie er im Buche steht. Mattern hat schon viele Ermittlungspartner von der Insel vergrault. Und allein löst er die Fälle sowieso am besten.

Entsprechend schroff der Start der beiden. Hat das ungleiche Ermittler-Duo überhaupt eine Zukunft? Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt den Spiekeroog-Kommissaren nicht, denn direkt nach Wiebkes Ankunft auf der Insel wartet schon der erste Mordfall …

