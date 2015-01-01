  • Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenpassagier“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

    Ein Toter im Smoking, ein Ring aus purem Gold und eine exklusive Yachtparty vor Borkum – Mona Sander und Enno Moll ermitteln in einem Fall voller Nordsee-Geheimnisse und Inselschimmer.

    BildAls auf Borkum eine Wasserleiche an den Strand gespült wird, ist schnell klar: Der Tote ist niemand Geringeres als der reiche Wohltäter Rolf Kanther. Doch wer wollte den Mann aus dem Meer verschwinden lassen? Zwischen Dünen, Champagner und Inselklatsch müssen Mona Sander und Enno Moll tief in die Geheimnisse der Yachtgesellschaft eintauchen.

    Klappentext:

    »Es war ja kein Geheimnis, dass Rolf auf einem Berg aus Gold sitzt!«
    Als auf der Ostfriesischen Insel Borkum eine Wasserleiche angespült wird, ist schnell klar: Der Mann im Smoking mit dem Siegelring aus purem Gold ist kein gewöhnliches Opfer. Es handelt sich um den Millionär Rolf Kanther, der sich selbst als »Wohltäter der Menschheit« bezeichnete. Die Kopfverletzung deutet auf eine Gewalttat hin.
    Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll finden heraus, dass Kanther am Vorabend eine exklusive Feier auf einer Yacht veranstaltete. Wer von seinen Gästen profitiert am meisten von seinem Tod? Nur ein kleiner Kreis war an Bord: Kanthers Nichte, die sich als seine Erbin sieht, eine Schriftstellerin, die ihn als Liebe ihres Lebens bezeichnet, sein Sekretär und ein Musiker, dessen Verbindung zu Kanther niemand kennt.
    Einer der Passagiere der Yacht hatte offenbar mehr im Sinn als nur Häppchen und Champagner …

    „Friesenpassagier“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

    „Friesenpassagier“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

    Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G1ZP1V4M sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077359609.

    Die Autorin:

    Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.
    Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.
    Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

    Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

    Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant-verlag.de
    email : info@klarant.de

    Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    Pressekontakt:

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant-verlag.de
    email : info@klarant.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenspur“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Kommissarin Mona Sander kämpft auf Borkum gegen eine Hetzjagd auf den freigesprochenen Mordverdächtigen Jörn Warringa. Als eine Leiche auftaucht, wird klar: Auf der Insel ist nichts, wie es scheint......

    2. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenpoker“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Der Pokerspieler Adrian Molen wird erstochen und das Preisgeld für ein Pokerturnier auf Borkum ist verschwunden! Mona Sander und Enno Moll ermitteln - treibt etwa ein Serientäter sein Unwesen?...

    3. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenmuschel“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Eine Reihe von Einbrüchen erschüttert Borkum! Die Inselkommissare Sander & Moll stehen vor einer herausfordernden Aufgabe. Ihr Plan: Den pensionierten Staatsanwalt Dr. Wentzel um Hilfe zu bitten!...

    4. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesentrick“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Ein Kerzenständer aus Bronze wird auf Borkum zur Tatwaffe! Warum musste die junge Nina Tresser sterben? Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll ermitteln - doch der Schrecken geht weiter...

    5. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesentinte“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Ein tödlicher Angriff auf eine Tätowiererin erschüttert Borkum - und Kommissarin Mona Sander wird zur Zeugin. War es Eifersucht, Rache oder steckt mehr dahinter?...

    6. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenjungfer“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Brutaler Mord auf Borkum! Noah Lerke, Freund von Rademachers Nichte, wird mit einem Messer im Rücken aufgefunden. War es ein tödlicher Streit um kriminelle Machenschaften auf der Insel?...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.