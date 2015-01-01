  • Neu! Der WhatsApp-Kanal für alle Fans von Ostfrieslandkrimis

    Der Klarant Verlag steht seit Jahren für authentische Ostfriesland-Krimiliteratur, humorvoll, spannend und mit viel Lokalkolorit.

    BildDer Klarant Verlag bringt die faszinierende Welt der Ostfrieslandkrimis jetzt direkt aufs Smartphone! Im neuen WhatsApp-Kanal erfahren Leserinnen und Leser alles rund um ihre Lieblingskrimis aus Ostfriesland – von Neuerscheinungen über Hintergrundinfos zu beliebten Ermittlerduos bis hin zu exklusiven Leseproben und Aktionen.

    Der Klarant Verlag steht wie kein anderer für authentische Ostfriesland-Literatur, Ostfriesland-Bücher und Bestseller-Ostfrieslandkrimis, die Spannung und norddeutsches Lebensgefühl perfekt vereinen. Zwischen Deichen, Dünen und der rauen Nordsee lösen sympathische Kommissarinnen und schlagfertige Ermittler mysteriöse Fälle voller Atmosphäre, Humor und Lokalkolorit.

    Ob Greetsiel, Emden, Aurich, Leer, Borkum, Norderney, Spiekeroog oder Wangerooge – die Krimis des Klarant Verlags führen mitten hinein ins Herz Ostfrieslands. Die Leserinnen und Leser spüren den Wind, riechen das Meer und tauchen ein in die spannenden Geschichten, die diese Region so besonders machen.

    Jetzt kostenlos beitreten! Einfach den QR-Code im Beitragsbild scannen und alle Neuigkeiten zu Ostfrieslandkrimis und Ostfriesland-Literatur direkt aufs Handy bekommen.

    https://whatsapp.com/channel/0029Vb5qxIIAojYvmJUqzy0A

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant-verlag.de
    email : info@klarant.de

    Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

