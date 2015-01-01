-
Neu! Der WhatsApp-Kanal für alle Fans von Ostfrieslandkrimis
Der Klarant Verlag steht seit Jahren für authentische Ostfriesland-Krimiliteratur, humorvoll, spannend und mit viel Lokalkolorit.
Der Klarant Verlag bringt die faszinierende Welt der Ostfrieslandkrimis jetzt direkt aufs Smartphone! Im neuen WhatsApp-Kanal erfahren Leserinnen und Leser alles rund um ihre Lieblingskrimis aus Ostfriesland – von Neuerscheinungen über Hintergrundinfos zu beliebten Ermittlerduos bis hin zu exklusiven Leseproben und Aktionen.
Der Klarant Verlag steht wie kein anderer für authentische Ostfriesland-Literatur, Ostfriesland-Bücher und Bestseller-Ostfrieslandkrimis, die Spannung und norddeutsches Lebensgefühl perfekt vereinen. Zwischen Deichen, Dünen und der rauen Nordsee lösen sympathische Kommissarinnen und schlagfertige Ermittler mysteriöse Fälle voller Atmosphäre, Humor und Lokalkolorit.
Ob Greetsiel, Emden, Aurich, Leer, Borkum, Norderney, Spiekeroog oder Wangerooge – die Krimis des Klarant Verlags führen mitten hinein ins Herz Ostfrieslands. Die Leserinnen und Leser spüren den Wind, riechen das Meer und tauchen ein in die spannenden Geschichten, die diese Region so besonders machen.
Jetzt kostenlos beitreten! Einfach den QR-Code im Beitragsbild scannen und alle Neuigkeiten zu Ostfrieslandkrimis und Ostfriesland-Literatur direkt aufs Handy bekommen.
https://whatsapp.com/channel/0029Vb5qxIIAojYvmJUqzy0A
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Klarant Verlag
Frau Hannelore Werner
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen
Deutschland
fon ..: 042116767647
web ..: http://www.klarant-verlag.de
email : info@klarant.de
Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.
„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“
Pressekontakt:
Klarant Verlag
Frau Hannelore Werner
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen
fon ..: 042116767647
web ..: http://www.klarant-verlag.de
email : info@klarant.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Jacasa GmbH | Die führende Immobilienplattform Klarant Verlag – die Nr. 1 für Ostfrieslandkrimis!
Neu! Der WhatsApp-Kanal für alle Fans von Ostfrieslandkrimis
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Von der Event- zur Workout-Location: Sportkurse jetzt in der Kreszenz? in der Au in München
- Wahnsinn – die neue deutsche Single von Kessie
- Zuverlässige Datenträger- und Festplattenentsorgung in Plauen mit ProCoReX Europe GmbH
- Klarant Verlag – die Nr. 1 für Ostfrieslandkrimis!
- Neu! Der WhatsApp-Kanal für alle Fans von Ostfrieslandkrimis
- Jacasa GmbH | Die führende Immobilienplattform
- USA erklären Kupfer und Silber zu kritischen Mineralien
- Eine digitale Inventarverwaltung umfasst die Inventar-Nachverfolgung und Inventaranalyse
- Proof GmbH bietet Beratung bei Farb- und PANTONE-Problemen für Grafiker und Designer
- „Tag-der-Hochzeit“ Online-Magazin präsentiert neue Artikel zum Thema Hochzeitsmode
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.