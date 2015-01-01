  • Klarant Verlag – die Nr. 1 für Ostfrieslandkrimis!

    Der Klarant Verlag – Ihre erste Adresse für Ostfrieslandkrimis.
    Weitere Informationen und aktuelle Neuerscheinungen finden Sie unter: www.klarant.de

    BildDer Klarant Verlag steht für spannende Ostfrieslandkrimis mit authentischem Lokalkolorit und norddeutschem Flair. Wussten Sie, dass der Klarant Verlag das größte Angebot an Ostfrieslandkrimis in Deutschland hat? Bereits 35 erfolgreiche Ostfrieslandkrimi-Reihen von beliebten Autorinnen und Autoren sind erschienen – und bieten beste Unterhaltung aus Ostfriesland und von den Ostfriesischen Inseln.

    Ob Greetsiel, Aurich, Emden, Carolinensiel, Neuharlingersiel, Norden, Rysum, Leer, Pilsum, Ditzum, Borkum, Spiekeroog, Wangerooge, Juist oder Langeoog – unsere Ostfrieslandkrimis lassen die Leserinnen und Leser mitten in die faszinierende Welt der Nordsee eintauchen.

    Typisch für unsere Bestseller-Ostfrieslandkrimis sind das unverwechselbare Lokalkolorit, der trockene ostfriesische Humor, die raue See, das Watt und die sympathischen Kommissarinnen und Kommissare, die mit Herz, Verstand und Schlagfertigkeit ermitteln.

    Besonders beliebt ist die Borkum-Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“ von Sina Jorritsma, einer der erfolgreichsten Autorinnen des Genres. Ob als Taschenbuch oder eBook – der Klarant Verlag bietet Spannung pur für alle Fans der Nordseekrimis.

    Entdecken Sie jetzt die große Vielfalt unserer Ostfrieslandkrimis und erfahren Sie mehr unter: www.klarant.de

    Der Klarant Verlag startet seinen offiziellen WhatsApp-Kanal – ein Muss für alle, die Ostfriesland, Ostfrieslandkrimis und Ostfriesland-Bücher lieben!

    Hier erhalten Leserinnen und Leser regelmäßig Neuigkeiten rund um die spannendsten Ostfrieslandkrimi-Reihen, exklusive Einblicke in neue Ostfriesland-Literatur und Informationen zu beliebten Bestseller-Autoren aus Ostfriesland.

    Ob mörderische Spannung aus Greetsiel, Emden oder Borkum – der Klarant Verlag steht wie kein anderer für fesselnde Geschichten mit norddeutschem Charme. Jetzt abonnieren, um keine Neuerscheinung mehr zu verpassen!

    Alle Infos unter: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5qxIIAojYvmJUqzy0A

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant-verlag.de
    email : info@klarant.de

    Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

