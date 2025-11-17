  • Gemeinschaftlich wohnen, individuell betreut, Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover

    Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover bieten Menschen mit hohem Pflegebedarf ein Leben in Gemeinschaft – sicher, selbstbestimmt und rund um die Uhr professionell betreut.

    BildEin Zuhause mit professioneller Betreuung

    Nicht jeder möchte allein oder im Heim leben, viele Menschen mit Pflegebedarf wünschen sich Gemeinschaft und gleichzeitig Sicherheit. Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover verbinden genau das: ein wohnliches Umfeld mit professioneller 24-Stunden-Betreuung.

    Individuell wohnen, intensiv versorgt

    In den ArchiMed-Wohngemeinschaften leben mehrere pflegebedürftige Menschen zusammen, jeder in seinem eigenen, individuell gestalteten Zimmer, aber mit gemeinschaftlichen Wohnbereichen. So entsteht ein vertrautes, fast familiäres Umfeld, das soziale Kontakte und Eigenständigkeit fördert.
    Rund um die Uhr kümmern sich qualifizierte Fachkräfte um die medizinische und pflegerische Versorgung. Beatmung, Medikamentengabe oder Wundversorgung erfolgen auf Klinikniveau, aber in einer Atmosphäre, die Geborgenheit ausstrahlt.

    Selbstbestimmung im Mittelpunkt

    Die Bewohner entscheiden selbst über ihren Tagesablauf: wann sie aufstehen, essen, Besuch empfangen oder an Aktivitäten teilnehmen möchten. Diese Freiheit unterscheidet die ArchiMed-WGs deutlich von klassischen Pflegeeinrichtungen.
    Gleichzeitig sorgt die ambulante Intensivpflege von ArchiMed Hannover für die notwendige medizinische Sicherheit. Moderne Ausstattung, strukturierte Abläufe und kontinuierliche Qualitätskontrolle garantieren höchste Standards.

    Angehörige willkommen

    Familien und Freunde sind in den Wohngemeinschaften ausdrücklich willkommen. Sie können die Pflege aktiv mitgestalten, bei Besuchen übernachten oder an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. So bleibt Nähe erhalten, ohne organisatorische Belastung.

    Eine echte Alternative zum Pflegeheim

    Die Intensiv-Wohngemeinschaften sind ideal für Menschen, die rund um die Uhr Unterstützung benötigen, aber auf ein wohnliches Umfeld und persönliche Freiheit nicht verzichten wollen. Ob nach Krankenhausaufenthalten, bei chronischen Erkrankungen oder dauerhafter Beatmung, ArchiMed bietet ein Zuhause, das Geborgenheit und professionelle Pflege vereint.

    Fazit: Gemeinschaftlich leben, individuell betreut

    Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover verbinden die Vorteile ambulanter Pflege mit der Sicherheit stationärer Betreuung. Bewohner erleben Selbstbestimmung, Gemeinschaft und höchste Pflegequalität, alles unter einem Dach.

    ArchiMed, weil Pflege dort am schönsten ist, wo man sich zuhause fühlt.

    Wer ist ArchiMed ?

    Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.
    Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

    Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

    Firmenkontakt:

    ArchiMed GmbH Ambulanter Pflegedienst
    Geschäftsführer: Dimitrij Sonkin
    Sokelantstraße 5,
    30165 Hannover
    Telefon: 0511/8982332
    Website: https://Archi-Med.de/
    E-Mail: intensiv@Archi-Med.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Archimed Hannover
    Herr Dimitrij Sonkin
    Sokelantstraße 5
    30165 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 0511/8982332
    web ..: https://Archi-Med.de/
    email : intensiv@Archi-Med.de

    Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

    Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

    Pressekontakt:

    Landsberger Medienagentur
    Herr Ioan Cosneac
    Akelei 3
    86899 Landsberg am Lech

    fon ..: 01456324671


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit Sicherheit groß werden. Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover
      Schwer erkrankte Kinder brauchen mehr als medizinische Betreuung, sie brauchen Nähe und Sicherheit. Die Kinderintensivpflege von ArchiMed Hannover ermöglicht Familien, ihr Kind zu Hause liebevoll und...

    2. Eltern vertrauen auf ArchiMed Hannover Schulbegleitung mit Erfahrung
      ArchiMed Hannover begleitet seit über 15 Jahren Kinder mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen zuverlässig durch den Schul- und Kitaalltag....

    3. Mehr Lebensqualität durch ArchiMed: Ambulante Intensivpflege mit Herz
      Ambulante Intensivpflege mit Herz: ArchiMed verbindet Fachkompetenz, Menschlichkeit und Sicherheit, rund um die Uhr....

    4. „Endlich kann mein Sohn wieder lachen“ Wie ArchiMed Familien im Schulalltag entlastet
      Als Jonas' Entwicklungsverzögerung erkannt wurde, stand seine Familie vor großen Herausforderungen. Durch die Schulbegleitung von ArchiMed fand er zurück zu Struktur, Freude und Selbstvertrauen....

    5. Intensiv-Seminar für angehende Führungskräfte. 2-Tage Action-Learning in Hannover.
      Die Lösung für junge Talente, die den Sprung zur Führungskraft meistern wollen: New Leaders Bootcamp. Souverän und kompetent führen. Vom ersten Tag an....

    6. Individuell Wohnen: Ausgefallene Möbel mit Stil
      Wie findet man die passenden Möbel für das eigene Zuhause und was macht ein gutes Möbelhaus aus? Das ist gar nicht so schwer zu beantworten: Jetzt weiterlesen und mehr erfahren!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.