Mit KI-gesteuerten Stromspeichern macht FION Energy Maschinenbau-Unternehmen unabhängiger

Fion Energy zeigt, wie sich Stromkosten dank intelligenter Energiesteuerung und -speicherung dauerhaft senken lassen

Berlin, im April 2026 – Wer seine eigene Stromzufuhr gezielt steuert, kann den Energieeinsatz optimieren, Netzentgelte senken, Preisunterschiede am Strommarkt profitabel nutzen und damit auch die Kosten nachhaltig reduzieren – das ist das Grundprinzip des Berliner Unternehmens Fion Energy. Es hat eine Stromspeicher-Lösung mit integrierter KI-Steuerung entwickelt. Diese optimiert den Strombezug und das Lastprofil automatisch anhand von Faktoren wie Verbrauchsmustern, Tarifen und Marktpreisen. Dabei unterstützt Fion Unternehmen durch alle Prozessphasen des Projekts – von der Analyse bis zur Umsetzung.

„Industrieunternehmen stehen angesichts der schwankenden Energiepreise aktuell wieder stark unter Druck – besonders solche mit hohem Strombedarf“, betont Johannes Meriläinen, Geschäftsführer von Fion Energy. „Wir stellen mit unseren individuell konfigurierbaren KI-gesteuerten Batteriespeichern daher eine Lösung bereit, mit der Unternehmen dauerhaft Kosten sparen und sich unabhängig von geopolitischen Krisen, Lieferausfällen und anderen Marktturbulenzen aufstellen können.“

Die KI-basierte Steuerung der Batteriespeicher von Fion analysiert kontinuierlich Lastprofile, Eigenerzeugung, Netzentgeltsystematik, Strommarktpreise sowie Wetter- und Prognosedaten. Auf dieser Basis entscheidet das System in Echtzeit über die wirtschaftlich optimale Einsatzstrategie des Speichers und optimiert den Betrieb konsequent auf maximale Einsparungen.

Dabei legt Fion ein besonderes Augenmerk auf Leistungsspitzen im Strombezug: Denn diese oft nur sehr kurzen Lastspitzen bestimmen maßgeblich die jährlichen Netzentgelte. Im Maschinenbau entstehen solche Lastspitzen durch typische Produktionsabläufe wie das Anlaufen von CNC-Bearbeitungszentren, Schweißanlagen, Pressen oder Schleifmaschinen – oft im Parallelbetrieb und innerhalb kurzer Zeitfenster. Ältere Bestandsanlagen mit hohem Anlaufstrom können diese Effekte zusätzlich verstärken.

Ein typisches Szenario im Maschinenbau findet sich beispielsweise in mittelständischen Betrieben mit mehreren Produktionshallen. Hier werden immer dann Lastspitzen verzeichnet, wenn mehrere Bearbeitungszentren oder Schweißanlagen gleichzeitig anlaufen – etwa zu Schichtbeginn oder nach Wartungspausen.

Genau hier setzt Fion an: Mithilfe der Fion Energy Optimizer Software wird der Batteriespeicher zu Zeiten von niedrigen Strompreisen geladen und bei hohen entladen bzw. bei hoher Last, um Lastspitzen zu kappen. Dadurch lassen sich Kosten spürbar senken, ohne dass Produktionsprozesse eingeschränkt oder verändert werden müssen.

Ein weiteres Problem bei Unternehmen im Maschinenbau besteht darin, dass die Eigenerzeugung – z. B. aus Photovoltaik – zeitlich häufig nicht mit dem Verbrauch übereinstimmt. So wird etwa an Wochenenden oder in produktionsarmen Phasen ein hoher Energieertrag erzielt, während der Eigenverbrauch gering ist. Überschüssige Energiemengen werden dann ins öffentliche Netz eingespeist. Ein KI-gestützter Batteriespeicher kann diese zeitliche Diskrepanz ausgleichen.

Zudem können Unternehmen Preisunterschiede am Strommarkt profitabel für sich nutzen und mit Arbitrage zusätzliche Erlöse generieren. Das verkürzt die Amortisationszeit des Batteriespeichers: Sie beträgt damit lediglich drei bis vier Jahre.

„Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien nehmen die Preisschwankungen am Strommarkt zu“, so Johannes Meriläinen. „Für Industrieunternehmen wird es deshalb immer wichtiger, Verbrauch, Lastspitzen und Beschaffung flexibel zu steuern. Genau das ist der Ansatz unserer intelligenten Speicherlösung.“

Ein konkretes Beispiel eines mittelständischen Unternehmens im Maschinenbau lässt sich folgendermaßen kalkulieren:

* Batteriespeicher ca. 900 kW/1.800 kWh

* Investition: ca. 700.000 EUR

* Jährliche Einsparungen durch Multi-Use-Case inkl. Arbitrage: 215.000 EUR/Jahr

* Garantie Speicher: 10 bis 15 Jahre

* Amortisationszeit: 3,3 Jahre

* Interne Rendite: > 25%

Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: www.fion-energy.com

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Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

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email : andrea@weinholz.org

Über FION

FION Energy wurde 2025 in Berlin gegründet. Das Cleantech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit. Zielkunden sind Industrieunternehmen mit einem Jahresverbrauch von über 2 GWh.

Mehrere Batteriesysteme sind bereits bei Industriekunden installiert, weitere Projekte in Deutschland und der EU geplant. Das Gründerteam besteht aus Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta.

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Weinholz Kommunikation

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