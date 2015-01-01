Computer und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH vereinfacht zertifizierte Datenträgervernichtung

Handwerksbetriebe und kleine Unternehmen in Mannheim profitieren bei ProCoReX Europe GmbH von einer flexiblen Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und Umweltschutz

Auch im Handwerk und bei kleinen Betrieben sind IT-Lösungen und Datensicherheit zum Standard geworden. Sobald Geräte und Rechner ausgemustert werden, stellt sich die Frage nach einer sicheren und wirtschaftlichen Computer und PC Entsorgung in Mannheim. Die ProCoReX Europe GmbH bietet ein passgenaues Servicekonzept für Handwerksunternehmen, das Effizienz, Datenschutz und individuelle Beratung vereint.

Nach einer unkomplizierten und praxisnahen Bedarfsanalyse werden alle Computer, Laptops, Terminals und Speichermedien erfasst und zur Abholung eingeplant. Für sensibel gespeicherte Rechnungs-, Kunden- oder Projektdaten ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim nach DIN 66399 fest in den Ablauf integriert. Jedes Medium wird gesondert vernichtet und mit einem digitalen Zertifikat dem Betrieb als Beweis bereitgestellt.

Im weiteren Prozess der Computer und PC Entsorgung in Mannheim wird jeder Wertstoff sortiert und ressourcenschonend recycelt. Schadstoffe und Batterien werden von ProCoReX Europe GmbH dokumentiert und fachgerecht behandelt. So gelingt kleinen Unternehmen ein rechtskonformes, nachhaltiges IT-Management ohne hohen Aufwand. Die persönliche Beratung, flexible Termine und transparente Nachweise machen die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim auch im Handwerk alltäglich und sicher.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/mannheim/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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