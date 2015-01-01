Computer und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH optimiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

Im Einzelhandel sorgt ProCoReX Europe GmbH in Potsdam für eine nachhaltige Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und branchenspezifischer Dokumentation.

Kassensysteme, Backoffice-Terminals und mobile Geräte: Im Handel und in Filialnetzen fallen regelmäßig große Mengen an IT-Altsystemen und Datenträgern an, die datenschutzkonform entfernt werden müssen. Die ProCoReX Europe GmbH begleitet Unternehmen in Potsdam von der Planung und Bestandanalyse bis zum Recycling – die Computer und PC Entsorgung in Potsdam erfolgt dabei effizient und nachvollziehbar.

Sensible Daten aus Buchhaltung, Kundenverwaltung oder Warenlogistik werden auf allen Systemen systematisch entfernt. Noch vor dem eigentlichen Recycling werden Festplatten, Kassenspeicher und sonstige Medien der zertifizierten Datenträgervernichtung in Potsdam zugeführt. Die Vernichtung verläuft nach DIN 66399 und ist ein Garant, dass keinerlei Daten in fremde Hände geraten können. Ein digitales Vernichtungszertifikat für jede Computer und PC Entsorgung in Potsdam ist fester Bestandteil.

Im Anschluss sortiert ProCoReX Europe GmbH Gehäuse, elektronische Bauteile und Kabel für die Kreislaufwirtschaft, während Batterien, Displays und umweltgefährdende Elemente sorgfältig ausgeschlossen werden. Mit Beratung, verständlicher Nachweisführung und individueller Abstimmung auf die Prozesse des Einzelhandels ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Potsdam der Schlüssel zum Datenschutz und zum nachhaltigen Markenimage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/potsdam/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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