Computer und PC Entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH erleichtert Start-ups die vollständige Vernichtung

Start-ups in Leipzig können sich auf ProCoReX Europe GmbH verlassen: Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigem Recycling und lückenloser digitaler Nachweise

Gerade junge Unternehmen und Start-ups müssen flexibel agieren und gesetzlichen Vorgaben zuverlässig nachkommen. ProCoReX Europe GmbH macht die Computer und PC Entsorgung in Leipzig für Start-ups einfach, skalierbar und rechtskonform – von der Erstberatung bis zur vollständigen Recyclingdokumentation.

Nach Eingang der Anfrage erfasst das Team von ProCoReX alle relevanten EDV-Altgeräte inklusive Monitoren, Peripherie und, besonders wichtig, aller Datenträger. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig erfolgt nach den Vorgaben der DIN 66399. So sind sensible Kundendaten, Pläne oder Entwicklungsschritte technisch unwiderruflich zerstört. Jedes Unternehmen erhält für die Computer und PC Entsorgung in Leipzig lückenlose Vernichtungszertifikate, die für Behörden, Investoren und Compliance-Checks sofort abrufbar bleiben. Das Recycling folgt den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft: Metalle und Kunststoffe werden effizient sortiert und ins passende Werk zurückgeführt, problematische Komponenten werden separat und ökologisch verantwortungsvoll behandelt.

Die persönliche Betreuung, maßgeschneiderte Planung und digitale Nachweisdokumentation geben Start-ups in Leipzig mit der zertifizierten Datenträgervernichtung und Computer und PC Entsorgung von ProCoReX Europe GmbH Planungssicherheit, Vertragsklarheit und Umweltschutz aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/leipzig/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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