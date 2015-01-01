  • Computer und PC Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Umweltstandards mit zertifizierung

    Nachhaltigkeit und Datenschutz werden bei ProCoReX Europe GmbH in Magdeburg vereint: Computer und PC Entsorgung, zertifizierte Datenträgervernichtung und transparente Dokumentation für jedes Unternehm

    In Zeiten nachhaltiger Transformation wird IT-Entsorgung zum Thema für verantwortungsbewusste Unternehmen. Die ProCoReX Europe GmbH kombiniert in Magdeburg eine ressourcenschonende Computer und PC Entsorgung mit der maximalen Sicherheit bei der zertifizierten Datenträgervernichtung.
    Bereits beim Kundengespräch legt das ProCoReX-Team Wert auf individuelle Beratung: Anzahl und Art der Computer, Server und Speichermedien werden detailliert erfasst. Nicht mehr benötigte Hardware wird vor Ort abgeholt und über gesicherte Transportwege der Verwertung zugeführt. Besonders relevant ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Magdeburg: Jedes einzelne Medium – ob Festplatte, SSD oder Backup-Laufwerk – wird nach DIN 66399 vollständig vernichtet. Für jedes Speichermedium erstellt ProCoReX Europe GmbH ein rechtsgültiges Nachweisdokument, das für Audits, interne Prüfungen oder bei behördlichen Nachfragen sofort eingesetzt werden kann.
    Das Recycling folgt konsequenten Umweltstandards: Wertstoffe werden sortiert, recycelt und dem Stoffkreislauf wieder zugeführt. Schadstoffe und problematische Komponenten werden dokumentiert entfernt und vorschriftsmäßig entsorgt.
    So sorgt ProCoReX Europe GmbH mit ihrer Computer und PC Entsorgung in Magdeburg dafür, dass sowohl modernes Nachhaltigkeitsmanagement als auch strikter Datenschutz stets gewährleistet sind. Persönliche Betreuung, flexible Termine und eine lückenlose Nachverfolgung von der Abholung bis zum Auditbericht machen die zertifizierte Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung für Unternehmen in Magdeburg zum nachhaltigen Erfolgsfaktor.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/magdeburg/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

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