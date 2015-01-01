Computer und PC Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung

Die ProCoReX Europe GmbH bietet Städten und Ämtern in Rostock sichere Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – inklusive lückenloser Dokumentation und nachhaltigkeit

Auch in der Verwaltung entstehen durch Modernisierung oder Ausbau immer wieder große Mengen an Computerschrott. Die ProCoReX Europe GmbH übernimmt für öffentliche Auftraggeber in Rostock verantwortungsvoll die Computer und PC Entsorgung, inklusive detaillierter Geräteerfassung und ökonomischem Wertstoffmanagement.

Der wichtigste Bestandteil jeder Entsorgung ist der sichere Umgang mit sensiblen Daten aus Fachverfahren, Bürgerakten oder Verwaltungsvorgängen. Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Rostock werden Festplatten und Speichermedien unwiederbringlich zerstört, wobei jede Charge ein rechtlich anerkanntes Vernichtungszertifikat erhält. Die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzgesetze und die Nachweisführung für Kontrollstellen ist für jede Computer und PC Entsorgung in Rostock damit gewährleistet.

Im Anschluss gelangen Metalle, Kunststoffe und elektronische Bauteile qualifiziert sortiert ins Recycling. Schadstoffe werden separiert, Batterien und Displays korrekt ausgeschleust. Mit einem flexiblen Ablauf, digitaler Nachweisführung und einer kompetenten persönlichen Betreuung sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine nachhaltige, wirtschaftliche und vollständig prüfbare Computerschrott-Entsorgung in Rostock – immer mit zertifizierter Datenträgervernichtung inbegriffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/rostock/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Herr Aleksander Jan Jakubowski

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