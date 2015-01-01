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Computer Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Festplattenvernichtung
ProCoReX Europe GmbH bietet in Berlin hochsichere Computer Entsorgung und garantiert zertifizierte Festplattenvernichtung nach DIN-Normen für Unternehmen und Behörden.
Die Herausforderung einer sicheren und gesetzeskonformen Computer Entsorgung in Berlin wächst stetig, insbesondere im Hinblick auf den Schutz sensibler Daten. Die ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen und Institutionen in Berlin eine umfassende Lösung anzubieten, deren Herzstück die zertifizierte Festplattenvernichtung ist. Im Einklang mit strengen DIN-Normen wird dabei eine unwiederbringliche Löschung aller Daten gewährleistet.
Der Prozess beginnt mit einer einfachen Kontaktaufnahme und einer individuellen Bedarfsanalyse. ProCoReX Europe GmbH gewährleistet eine sichere Abholung der Computer und des Zubehörs direkt vor Ort. Dies beinhaltet nicht nur Desktop-PCs und Server, sondern auch mobile Geräte wie Laptops. Besonders bei der Notebook Entsorgung in Berlin ist der Schutz der darauf gespeicherten Daten von höchster Relevanz. Unsere geschulten Teams sorgen für einen geschützten Transport, sodass die Datensicherheit während des gesamten Ablaufs gewährleistet ist. Die eigentliche zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den höchsten Standards, wie sie die DIN Norm 66399 vorschreibt. Dies sichert, dass Ihre sensiblen Daten auf Festplatten und anderen Datenträgern unwiderruflich zerstört werden. Nach Abschluss des Vernichtungsprozesses erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Ihre Compliance-Anforderungen und Audits dient. Dieser Nachweis ist unerlässlich, um die Einhaltung strenger Vorschriften wie der DSGVO zu dokumentieren.
ProCoReX Europe GmbH verbindet bei der Computer Entsorgung in Berlin nicht nur maximale Datensicherheit mit umfassendem Schutz vor Datenmissbrauch, sondern bietet auch eine umweltgerechte Entsorgung aller Komponenten. Das Recycling von Computern und Peripheriegeräten erfolgt nach den neuesten ökologischen Richtlinien, um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu minimieren. Mit ProCoReX Europe GmbH können Sie sich auf einen verlässlichen Partner verlassen, der höchste Standards bei der Notebook Entsorgung in Berlin und der Festplattenvernichtung setzt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/computer-edv-it-entsorgung-berlin/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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