Computer Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH – sichere Abholung und zertifizierte Festplattenvernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Köln sichere Computer Entsorgung mit geschütztem Transport und zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN für maximale Datensicherheit bei der Notebook Entsorgung.

Die fachgerechte Computer Entsorgung in Köln erfordert ein Höchstmaß an Professionalität, besonders wenn es um den Schutz sensibler Daten geht. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen und Bildungseinrichtungen eine sichere und transparente Lösung für die Entsorgung ihrer IT-Geräte anzubieten, mit besonderem Fokus auf die zertifizierte Festplattenvernichtung.

Unser Service beginnt mit einer zuverlässigen und sicheren Abholung Ihrer Geräte. Ob Sie einzelne PCs, ganze Serverlandschaften oder eine Vielzahl von Laptops entsorgen möchten, unser geschultes Personal sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Bei der Notebook Entsorgung in Köln wird jeder Laptop sorgfältig behandelt, um den physischen Zustand der Datenträger bis zur Vernichtung zu gewährleisten. Der geschützte Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen stellt sicher, dass keine unbefugten Zugriffe auf Ihre Daten erfolgen können.

Ein zentraler Bestandteil unserer Dienstleistung ist die zertifizierte Festplattenvernichtung. Diese erfolgt streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399, welche die unwiederbringliche Zerstörung der Daten garantiert. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Informationen auf Ihren Festplatten dauerhaft und sicher vernichtet werden. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat als Nachweis. Dies ist besonders wichtig für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und für die Dokumentation Ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Dritten.

ProCoReX Europe GmbH versteht sich nicht nur als Experte für Computer Entsorgung in Köln, sondern auch als zuverlässiger Partner in Sachen Umweltschutz. Alle nicht datentragenden Komponenten werden umweltgerecht recycelt und der Rohstoffkreislauf gefördert. Schädliche Stoffe werden fachgerecht isoliert und entsorgt. Unsere flexible und kundenorientierte Herangehensweise bei jeder Notebook Entsorgung in Köln gewährleistet einen maßgeschneiderten Service, der Ihren individuellen Anforderungen gerecht wird und höchste Standards in puncto Datensicherheit und Nachhaltigkeit erfüllt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-koeln/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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