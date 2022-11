AC Süppmayer zeichnet die FAZ mit mit hervorragendem Leserservice aus

Der Leserservice der FAZ hat in diesem Jahr im Benchmarking mit anderen Medien eindrucksvoll überzeugt. Das Beratungsunternehmen AC Süppmayer hat die FAZ für exzellente Kundenberatung ausgezeichnet.

AC Süppmayer, ein führendes Beratungsunternehmen für Kundenprozesse, hat heute die Veröffentlichung des neuesten Branchen-Benchmarks in der Verlagsbranche bekannt gegeben. Am 16.11.2022 fand die Ergebnispräsentation in Hamburg statt. Über 20 regionale und überregionale Verlage haben am Benchmark teilgenommen. Die FAZ ist im bundesweiten Benchmarking als Sieger hervorgegangen. „Herzlichen Glückwunsch an die FAZ, die im Kundenservice mit hoher Empathie und sehr guter kundenorientierter Beratung überzeugt und diesen Benchmark gewonnen hat“, sagt Rainer Wilmers, Geschäftsführer bei AC Süppmayer.

Der Branchen-Benchmark Qualitätsmonitor konzentriert sich auf relevante Kundenkontakte über sämtliche Kommunikationskanäle im Kundenservice eines Print/- und digitalen Abonnements, für den gesamten Prozess im Lebenszyklus eines Abonnenten. Von der Bestellberatung und Bestellaufnahme über die Bereitstellung und Begleitung eines digitalen Contents, bis hin zum Kündigungswunsch und der Platzierung eines attraktiven Folgeangebotes.

Seit über 20 Jahren betreut AC Süppmayer Unternehmen in der Optimierung der Customer Experience und der Qualitätssicherung im Kundenservice. Der Branchen-Qualitätsmonitor ist eines von mehreren Produkten, mit denen AC Süppmayer Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Kundenservice-Prozesse unterstützt. Die Lösungen des Unternehmens helfen Kundenservice-Teams dabei, effizienter zu arbeiten und die Qualität ihrer Leistungen kontinuierlich zu verbessern.

Alle Informationen zu AC Süppmayer sind unter www.acsueppmayer.de zu finden.

