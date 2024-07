ACHAT Hotels vor den Toren der Stadt: Das Beste aus zwei Welten!

München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Köln. Wir alle kennen die großen Städte in Deutschland und waren sicherlich schon mehrfach zu Gast.

Doch es müssen nicht immer die Metropolen sein – das finden die ACHAT Hotels und laden mit Charme, Tipps und besonderen Erlebnissen dazu ein, vor den Toren der Metropolen Gast zu sein. Die Hotellage vor der Stadt bietet oft reizende Vorteile: günstige Hotelpreise, kostenfreie Parkplätze, gute Ausgangslage für Stadterkundungen, aber auch Wanderungen und andere Naturerlebnisse. Was es da alles zu entdecken gibt, haben die ACHAT Hotels auf ihrer Webseite zusammengestellt.

50 Hotels, 37 echt gute Städte – Geheimtipps, die entdeckt werden wollen

„Deutschland ist nach wie vor das Lieblingsurlaubsland der Deutschen. Seit der Pandemie ist der Trend, unser eigenes Land neu zu entdecken, immer stärker geworden. Immer mehr Menschen sind neugierig auf unbekannte Ziele“, weiß Philipp von Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter ACHAT Hotels. „Echte Reisekenner zieht es gern in so genannte ,Hidden Gems‘. Das zeigen auch unsere aktuellen Belegungszahlen. Außerdem nutzen Reisefans, gerade die kinderlosen, gern den Spätsommer und frühen Herbst als Reisezeit. Denn genau dann zeigen sich viele Regionen besonders bunt, genussvoll, weinverliebt und attraktiv. Es empfiehlt sich also durchaus genauer hinzuschauen, um so auch neue Destinationen zu entdecken und zu erobern. Wir bei ACHAT haben 50 Hotels in 37 Städten alleine in Deutschland im Portfolio – darunter auch noch echt viele‘ Secret Places‘. Damit der Urlaub in Deutschland rundum perfekt wird und vielleicht zu einem echten Abenteuer, haben wir für viele Städte bereits spannende Reisetipps für Entdecker, gemeinsam mit Reiseblogger:innen zusammengefasst. Vor Ort verraten unsere Locals dann gerne noch weitere Geheimtipps für den Urlaubsort“, fasst v. Bodman zusammen.

Buchholz: Tor zur pulsierenden Hansestadt Hamburg

Das Städtchen Buchholz in der Nordheide liegt mitten in der Metropolregion Hamburg. In nur 20 Minuten erreicht man mit dem Metronom den Hauptbahnhof in Hamburg, um die pulsierende Hafenstadt unter die Lupe zu nehmen. Ein Streifzug durch Hafencity, Speicherstadt und Portugiesenviertel sollte dabei ebenso auf dem Programm stehen wie der Spaziergang durch Planten und Blomen sowie das Treppenviertel in Blankenese. Ein Musical- oder Theaterbesuch auf der legendären Reeperbahn darf natürlich auch nicht fehlen. Wanderungen durch die Schwarzen Berge oder die Lüneburger Heide laden zu naturnahen Erlebnissen ein. Alte Wasser- und Windmühlen, Kunststätten, Wälder, Wiesen, bunte Wochenmärkte, Aktivangebote und Museen sorgen für noch mehr spannende Abwechslung.

Hoteltipp:

Das ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz in der Nordheide liegt direkt am Rande der kleinen Innenstadt von Buchholz und doch zentral, nicht weit entfernt vom Bahnhof. Neben einem Restaurant und einer Bar dürfen sich die Gäste auf einen Wellnessbereich mit zwei Saunen, Dampfbad, Schwimmbad und Fitnessbereich freuen. Auf Wunsch organisiert das Hotel auch Fahrräder für ausgedehnte Touren in die Region.

Aschheim: Tor zur bayerischen Landeshauptstadt München

Ascheim liegt unmittelbar vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt München. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Münchener Innenstadt in einer entspannten Stunde zu erreichen. München begeistert mit dem berühmten Viktualienmarkt, dem idyllischen Englischen Garten, zahlreichen Museen und der besonderen bayerischen Genusskultur. Aschheim bietet darüber hinaus den perfekten Ausgangspunkt für viele Ausflüge, die pure Abwechslung bieten. Wie wäre es beispielsweise mit einer Fahrradtour entlang der Isar? Die Region östlich von München hält auch zahlreiche Wanderwege und Ausflugsmöglichkeiten in Wälder und beschauliche Orte wie Markt Schwaben bereit.

Hoteltipp:

Das ACHAT Hotel SchreiberHof Aschheim ist ein typisch bayerisches Landhotel. Es liegt im Herzen der Stadt, nur rund 300 Meter vom AschheiMuseum entfernt. Die Bushaltestelle, um in die Innenstadt von München zu fahren, befindet sich direkt gegenüber dem Hotel. Das First-Class-Hotel empfängt seine Gäste mit einem zünftigen Biergarten und Restaurant, einer Bar sowie einem Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Brechelbad, Mühlraddusche, Ruheraum, Saunatüchern, Freiluftraum und Gym.

Schwetzingen: Tor zu historischen Rhein-Neckar-Städten

Mittendrin in der Metropolregion Rhein-Neckar, zwischen Mannheim, Karlsruhe, Kaiserslautern und Darmstadt und geschichtsträchtigen Städten wie Speyer, Worms und Heidelberg versteckt sich das zauberhafte Schwetzingen. Ein echter Hingucker mit barocker Schlossanlage inklusive des weltweit zweitgrößten Schlossgartens nach Versailles sowie der gemütlichen Altstadt mit Biergärten und schmalen Kopfsteinpflastergassen. Hier lohnt es sich einfach länger zu bleiben und die Rhein-Neckar-Region ausgiebig zu erkunden. Ob auf den Spuren der Nibelungen in Worms, der ehemaligen Kurpfalz-Hauptstadt Mannheim oder auf märchenhaften Wanderwegen durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald.

Hoteltipp:

Das ACHAT Hotel Schwetzingen bietet die perfekte Ausgangslage für Ausflüge in die Region. Das Hotel liegt genau gegenüber einem Seiteneingang zum Schlosspark in Schwetzingen. Städte wie Heidelberg, Speyer und Mannheim sind nur ein paar Kilometer entfernt und auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bahnhof ist in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Im Hotel sorgen ein Restaurant, eine Bar und kostenfreie Parkplätze für einen rundum genussvollen Aufenthalt.

Monheim am Rhein: Tor zur mondänen Landeshauptstadt Düsseldorf

Monheim überrascht mit einer charmanten Altstadt. Die rheinnahe Landschaft lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Bis in die 1960er Jahre wurde hier noch Aalfischerei und Räucherei im großen Stil betrieben. Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, das in Monheim gelüftet werden will und kann: Es heißt, die ganze Stadt sei ein begehbares Museum. Ein eher jüngeres Kuriosum findet sich am Verkehrskreisel an der Rheinpromenade: nämlich ein Geysir, der exakt alle 64 Sonnenstunden ausbricht – für viele oft völlig überraschend. Das Bergische Land, das Waldnaturschutzgebiet Knechtsteden und der Monheimer Auenwald begeistern mit Fahrrad-, Wasser-, Reit- und Wanderwegen. Wen es zur Abwechslung in die große Stadt zieht, der ist in rund 45 Minuten mit Bus und Bahn im Zentrum von Düsseldorf mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie der hübschen Altstadt, dem Rheinturm, der Königsallee, Schloss Benrath und dem Rathaus. Köln, Wuppertal und Leverkusen bieten weitere spannende Ausflugsziele, denn sie liegen ebenfalls in der direkten Nachbarschaft von Monheim am Rhein.

Hoteltipp:

Das ACHAT Hotel Monheim am Rhein befindet sich zwischen Köln und Düsseldorf, auf den Rheinkilometern 707 bis 718, nur ein paar Schritte entfernt von der hübschen Altstadt mit zahlreichen gastronomischen Angeboten zur Einkehr. Für entspannte Momente sorgen gemütliche Zimmer, eine Hotelbar und kostenfreie Parkplätze.

Griesheim: Tor zur Wissenschaftsstadt Darmstadt

Griesheim bietet die ideale Ausgangslage für Ausflüge und Erkundungstouren im Rhein-Main-Gebiet. In Griesheim erbaute August Euler 1908 den ersten Flugplatz Deutschlands. Das Örtchen liegt an der Schwelle zum Odenwald, mit seinen unverwechselbaren Naturlandschaften und hoher Freizeitqualität. Nur wenige Fahrtminuten entfernt begeistert die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit der Technischen Universität, dem Europäischem Raumflugkontrollzentrum, der Mathildenhöhe mit Jugendstil-Museum sowie kulturellen Ausstellungen. Zugleich sind die Zentren von Frankfurt, Wiesbaden und Mainz ebenfalls schnell erreichbar.

Hoteltipp:

Vom ACHAT Hotel Darmstadt Griesheim sind es nur ein paar Meter, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ereignisreichen Ausflügen in die nahegelegenen Großstädte zu starten. Die Hotelbar, kostenfreie Parkplätze und das Partner-Restaurant „Jasmin – Tasty Asian Kitchen“ lassen entspannt an- und zur Ruhe kommen.

