Achslastwaagen zum fairen Preis

Eine Achslastwaage um auf der „sicheren Seite“ zu sein. Es drohen Bußgelder, sofern die Achslast überschritten wird.

Die VECHTA Waagen GmbH hat ihr Sortiment an hochwertigen Achslastwaagen erweitert und auf den Bedarf aller Kundengruppen optimiert. Schnell und übersichtlich finden Sie die passende mobile Achslastwaage für Ihre Anwendung und das garantiert zum günstigsten Preis!

Das Sortiment umfasst mobile und stationäre Achslastwaagen für alle Fahrzeugtypen, vom PKW über Wohnmobile und LKW bis hin zu Baumaschinen und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen. Besonders hervorzuheben ist die AWF-1000, die in deutschland produziert wird und auch sehr große Räder aufnehmen kann. Per Funk werden die einzelnen Radlasten an die zentrale Auswertung gesandt und dort als Radlast und Achslast dargestellt. Mit dem im Set enthaltenen Drucker können die Messergebnisse direkt dokumentiert werden.

Nach einem Gerichtsurteil ist der Fahrer nicht nur für die Einhaltung der maximalen Gesamtlast, sondern auch für die Einhaltung der Achslast verantwortlich. Letztere könne über eine Achslastwaage ermittelt werden. Alternativ kann auch vom Fahrer so geschätzt werden, dass er „auf der sicheren Seite“ ist. Für jeden der mit der Branche vertraut ist ist klar, dass der Fahrer sich mit einer solchen Schätzung auf ganz dünnem Eis bewegt.

Der Fahrer muss einen Spagat ausführen. Auf der einen Seite stehen die „Wünsche“ des Disponenten, auf der anderen Seite die Schätzung. Wie soll er diese vornehmen? Entweder er entscheidet sich für die „sichere Seite“, welche oftmals eine Unterladung bedingt. Dies dürfte weder dem Disponenten, noch der Spedition gefallen. Setzt er seine Einschätzung herauf kann dies zu einem nicht unerheblichem Bußgeld führen.

Die VECHTA Waagen GmbH hat für zwei mobile Achslastwaagen den Preis deutlich reduziert. So kann von einer Schätzung abgesehen und die echte sichere Seite, nämlich die Wägung, gewählt werden. Auch die Miete einer solchen Waage ist möglich und über die Partnerbank kann auch ein Leasing gewählt werden.

Überzeugen Sie sich von dem großen Angebot und bleiben Sie auch beim Preis „auf der sicheren Seite“ – durch die VECHTA Waagen GmbH BESTPREIS garantie! Informieren Sie sich gern direkt telefonisch unter 0 44 47 – 969 463 – 0.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VECHTA Waagen GmbH

VECHTA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://vechta-waagen.com

email : mario.schmidtke@vechta-waagen.com

Die VECHTA Waagen GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im Norden Deutschlands. Spezialisiert auf die Eigenentwicklung von Waagen für Industrie, Handel, Landwirtschaft und Logistik liefert sie Eigenprodukte hergestellt in Deutschland.

Besonders hervorzuheben ist die Garantie von mindestens 3 Jahre auf alle Eigenprodukte.

Pressekontakt:

VECHTA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

fon ..: 04447-969463-1

email : mario.schmidtke@vechta-waagen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert.

