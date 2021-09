Achtung! Kunst. Restauratoren aus ganz Deutschland öffnen ihre Türen

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Verband der Restauratoren den Europäischen Tag der Restaurierung in Deutschland.

Unter dem Motto „Achtung! Kunst“ laden Restaurator:innen am 10. Oktober 2021 dazu ein, ihre Ateliers und Baustellen zu besuchen. Zeitgleich ist es möglich ihre Arbeitswelt in Videos, Podcast, Blogs und den sozialen Medien mitzuerleben.

Einmal die typische Atelierluft schnuppern und das Privileg genießen, Kunst von ganz nah und durch die Augen von Expert:innen zu betrachten – diese seltene Gelegenheit bietet sich Interessierten am Europäischen Tag der Restaurierung. Dann nämlich geben Restaurator:innen Einblick in ihre Arbeitswelt in den zahlreichen privaten Ateliers, Museen, Schlössern, Archiven und Denkmälern im ganzen Land.

Besucher:innen können mit den Fachleuten ins Gespräch kommen, zum Beispiel über das diesjährige Motto „Achtung! Kunst“, das auf die große Vielfalt an erhaltenswerten Kulturgut, aber auch seine Fragilität aufmerksam möchte.

Kunst versteckt sich auch dort, wo es das Publikum gar nicht erwartet. Denn restauriert werden nicht nur berühmte Gemälde, feines Brokat oder Porzellan. Auch andere Zeugnisse der Menschheitsgeschichte liegen in den Händen der Restaurator:innen – von den Anfängen bis in die Gegenwart. Dazu zählen archäologische Funde genauso wie Objekte aus Kunststoff.

All diese Dinge sind vergänglich, viele sehr fragil, sodass sie besonders gut geschützt werden müssen. Und so macht das Motto nicht nur Lust auf einen besonderen Blick auf Kunst, sondern regt genauso dazu an, über ihre Erhaltung nachzudenken.

Wer Restaurator:innen über die Schulter schauen und mehr über die Forschung an Kulturgütern und die Bewahrung von Kunstwerken zu erfahren möchte, findet das Programm unter www.tag-der-restaurierung.de.

Wissenswertes zum Europäischen Tag der Restaurierung:

Der Tag der Restaurierung wurde erstmals 2018 vom Europäischen Dachverband der Restauratorenverbände (E.C.C.O.) ausgerufen. In Deutschland organisiert der Verband der Restauratoren (VDR) seither diesen Aktionstag, der an jedem zweiten Sonntag im Oktober stattfindet.

Ziel des europaweiten Aktionstags ist es, Menschen jeden Alters für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und das öffentliche Bewusstsein für die Schlüsselrolle der Restauratoren in der Kulturguterhaltung zu schärfen. Zudem ist es Anliegen Wissen zum Beruf des Restaurators zu vermitteln und auf das komplexe, vielfältige Tätigkeitsfeld dieser angewandten Wissenschaft aufmerksam zu machen.

Die Restauratorenverbände möchten zeigen, welche hohen internationalen Qualitätsstandards die Berufsgruppe mit ihren Kompetenzen für den Kulturguterhalt in 22 europäischen Staaten vertritt und dass die restauratorische Expertise bedeutsam für Innovationen in der Kulturerbeforschung und den nachhaltigen Tourismus ist.

Als Berufs- und Fachverband vertritt der VDR gleichermaßen die berufsständischen und fachlichen Interessen von zurzeit rund 3.000 Restauratoren aller Fachrichtungen in Deutschland.

Hauptanliegen des VDR sind der Schutz und die sachgerechte Bewahrung von Kunst und Kulturgut unter Respektierung seiner materiellen, kunsthistorischen und ästhetischen Bedeutung.

Seine Mitglieder – Freiberufler – haben sich dem Gemeinwohl verpflichtet und verfolgen übergeordnete ethische Ziele, verankert in internationalen Regelungen und Chartas wie der Charta von Venedig (1964) und bei E.C.C.O., der europäischen Organisation der Konservatoren-Restauratoren. Der VDR ist darüber hinaus zentraler Ansprechpartner für Politik, Wissenschaft, Lehre und Öffentlichkeit in allen Fragen der Konservierung und Restaurierung.

