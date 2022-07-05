  • action press wird strategischer Fotopartner des Weltskiverbandes FIS

    Frankfurt am Main/Hamburg, 3. November 2025 – Die Fédération Internationale de Ski (FIS, Oberhofen am Thunersee, Schweiz) und die Bildagenturengruppe action press (Hamburg) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Der Vertrag umfasst die weltweite fotografische Berichterstattung sämtlicher FIS-Weltcuprennen sowie der Olympischen Winterspiele. Allein in der Saison 2025/2026 sind dies 345 Veranstaltungen an 105 Austragungsorten in 23 Ländern.

    action press bringt dabei zwei entscheidende Stärken ein:

    1. ein seit 55 Jahren aufgebautes internationales Netzwerk mit über 5.000 Fotografen
    2. ein globales Vertriebsnetzwerk, das die Distribution von Bildern und Videos an Medien, Sponsoren und Partner ermöglicht.

    Die FIS ist der Weltverband für Schneesport und betreut die Disziplinen, die rund 55 % aller Medaillen bei den Olympischen Winterspielen und 80 % aller Medaillen bei den Paralympischen Winterspielen ausmachen. Seit ihrer Gründung vor 100 Jahren arbeitet die FIS mit den nationalen Skiverbänden – derzeit 141 – zusammen, um Ski und Snowboard auf allen Ebenen zu fördern und weiterzuentwickeln: von der Basis bis zum Spitzensport.

    Ulli Michel, Vorstand der action press AG, betont: „Neben den bereits bestehenden exklusiven Fotoservicevereinbarungen für Manchester City, Everton FC sowie dem neuseeländischen Rugby-Verband mit dem Flaggschiff All Blacks übernehmen wir einen der größten und umfassendsten Aufträge in der Geschichte unseres Unternehmens“.

    Die action press AG (Frankfurt am Main) verfügt über eine der größten gebündelten digitalen Bildsammlungen weltweit. Täglich werden bis zu 50.000 Fotos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet, verschlagwortet und nach höchsten redaktionellen Standards veröffentlicht. Mit mehr als 200 Millionen Bildern gehört action press zu den größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Millionen Euro. Die Aktie der action press AG wird im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt.

