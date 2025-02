„Actioncation“-Urlaub wie aus dem Ei gepellt: Ostern im Familienresort Kandima Maldives!

Das actiongeladene Osterprogramm von Kandima Maldives verspricht Spaß und Abenteuer für die ganze Familie!

Zum Oster-Familienfest zündet das Kandima Maldives, für klein und groß ein actiongeladenes Osterprogramm. Das familienfreundlichste Resort der Malediven ist für die etwas anderen Ferien bekannt, nichts ist gewöhnlich sondern Sport, Aktion und Fun sind angesagt für echte Familienerlebnisse.

Von Action bis Relaxen: Die Auswahl an Aktivitäten an Land und zu Wasser und sogar in der Luft ist riesig: von Tauchen, Schnorchel, Jet Ski – oder Seabob-Fahren und Kite-Surfen über Pilates, Boxen und Yoga bis hin zu Parasailing und Fallschirmspringen. Adrenalin pur bietet „Fast Track“, die neue E-Gokart-Bahn des Kandima Maldives. Auf 500 Metern gibt es 12 Kurven zu meistern. Die E-Gokarts erreichen rasante Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Zum Relaxen verwöhnt das esKape Spa mit Oster-Behandlungen wie das „Easter Bliss“-Treatment mit der „Easter Glow“-Gesichtsbehandlung.

Zu den Oster-Highlight zählen die „Easter Chocolate Master Class“ bei der jeder Gast zum Profi-Chocolatier wird, um die deliziöse Schokoladeneier für die Liebsten zu zaubern, Ostereiersuche am Ostersonntag und ein Oster-Bazar mit lokaler Handwerkskunst am Smoked Beach. Kulinarische locken der Oster-Eiswagen mit den köstlichsten Eisvariationen, die „Seafood Eggstravaganza“ am Karfreitag und der traditionelle Osterbrunch mit österlichen Gourmetspezialitäten.

Kidsclub „Kandiland“ mit spannenden Kinderprogramm

Im größten Kidsclub der Malediven, dem Kandiland, geht es Ostern rund: Karfreitag Eierbemalen und Osternest-Basteln. Am Samstag basteln sich die Kinder ihre eigenen süßen Hasenohren, um für die Ostereiersuche auch richtig ausgerüstet zu sein. Am Sonntag kann beim Dekorieren der Oster-Cookies freien Lauf gelassen und ein bisschen genascht werden.

Ein Geheimtipp für Familien sind die Family Sky Studios, die mit ihrem 110 m² großzügigen Platz für die ganze Familie bieten und direkt am weißen Hauptstrand des Resorts liegen. Außerdem übernachten und essen Kinder bis 6 Jahre im Kandima komplett kostenlos!

Mehr Informationen zu Ostern im Kandima Maldives unter: kandima.com/easter

