Actwell – Höchste Effizienz beim Dosieren, Einfüllen und Übertragen von Fett

Die pneumatisch betriebenen Schmierpumpen von Actwell ermöglichen ein hocheffizientes Dosieren, Einfüllen und Übertragen von Fett.

NEW TAIPEI CITY, TAIWAN – Actwell Machinery Co., Ltd. ist ein renommierter Hersteller von Fettpumpen in Taiwan, der sich auf die Entwicklung von Schmierpumpen spezialisiert hat. Um die Effizienz bei der industriellen Nutzung seiner Pumpen weiter zu optimieren, bietet Actwell Varianten seiner Pumpen für unterschiedliche Anwendungsbereiche an, zum Beispiel für Fahrzeuge, Maschinen und Ölanlagen. Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems von Actwell nach ISO 9001:2015 steht für die strikte Qualitätskontrolle und Verlässlichkeit aller Produkte von Actwell.

Die pneumatisch betriebenen Schmierpumpen von Actwell ermöglichen ein hocheffizientes Dosieren, Einfüllen und Übertragen von Fett. Die Pumpen sind haltbar und umweltfreundlich und können beim Schmieren sowie bei Reparatur und Wartung von Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und Maschinen unkompliziert Motoren- und Getriebeöl übertragen. Ebenso finden sie auf Baustellen und in der Industrie Anwendung. Die pneumatische Fettpumpe des Models T80 und die pneumatische Ölpumple des Models F80 empfehlen sich als exzellente Produkte für die Übertragung großer Mengen an Fett bzw. Öl und ermöglichen schnelles und effizientes Dosieren und Einfetten.

Hervorzuhebende Wettbewerbsvorteile:

* Strapazierfähige Konstruktion mit separat gehaltenen Systemen (Pumpen und Ansaugen), wodurch die Verschmutzung der Flüssigkeit verhindert wird

* Umweltfreundliche Bestandteile

* Schwerlastfähigkeit, hocheffizienter oberer und unterer Hub

Über Actwell Machinery Co., Ltd.

Actwell, gegründet im Jahre 1983, mit Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan, ist ein führender Hersteller von pneumatischen und handbetriebenen Schmiergeräten. Actwell engagiert sich für die Entwicklung von hochwertigen Produkten, schnelle Lieferung und kundenspezifische Ausführung. Actwell nutzt seine Chance als Erstausrüster zur Entwicklung innovativer Schmiergeräte mit der Mission, die traditionellen Industrieverfahren zur Dosierung, zum Einfüllen und zur Übertragung von Fett zu revolutionieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.actwell.com.tw/.

Weitere Informationen:

Download des Pressedossiers: https://brand.sparkamplify.com/xiang-jia-ji-xie-gu-fen-you-xian-gong-si

Facebook: https://www.facebook.com/actwell.machinery

Medienkontakt: Winny Cheng

Email: actwell@seed.net.tw

Telefon: +886-2-29852250

