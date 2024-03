Adcore erneuert Partnerschaft mit Börsenriesen Microsoft

Für den Anbieter von smarten Apps zum digitalen Werbemanagement ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit ein wichtiger Teil der Geschäftsstrategie. Die Ziele sind hochgesteckt.

Mit einer Marktkapitalisierung von 3.000 Mrd. US-Dollar (2.700 Mrd. Euro) ist Microsoft das wertvollste Unternehmen der Welt. Bekannt ist der Konzern für das Betriebssystem Windows sowie die Bürosoftware Office. Zum Portfolio gehören auch die Spielekonsole Xbox, die Suchmaschine Bing, die Notebook-Marke Surface sowie das Karriere-Netzwerk LinkedIn. Was viele nicht wissen: Einen beträchtlichen Teil seines Umsatzes erzielt Microsoft mit digitaler Werbung. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 beliefen sich die Erlöse damit auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Ein Unternehmen, dass mit Microsoft auf dem Gebiet des digitalen Advertisings schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, ist Adcore. Die Gesellschaft bietet smarte Apps und Services zur Erstellung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an.

Erneuerung der Partnerschaft

Vor Kurzem hat Adcore berichtet, dass die Partnerschaft mit Microsoft Advertising für das Jahr 2024 verlängert wurde. Für Omri Brill, CEO von Adcore, ist das ein wichtiger Schritt: Die Erneuerung unserer Partnerschaft mit Microsoft ist ein entscheidender Moment für unsere Geschäftsstrategie 2024. Gleichzeitig hebt Brill hervor, dass die Partnerschaft mit Microsoft Advertising auch dazu beitrage die eigenen Angebote zu verbessern und den Kunden zu einem Mehrwert bei ihren digitalen Werbeaktivitäten zu verhelfen.

Beigetreten ist Adcore dem Microsoft Advertising Partnerprogramm bereits im September 2019. Durch überzeugende Leistungen ist das Unternehmen im Februar 2022 in den Microsoft-Elite-Partner-Status aufgestiegen. Im vergangenen Jahr folgte die Auszeichnung als Global Partner of the Year 2023. Neben der Elite Partnerschaft mit Microsoft ist Adcore auch Partner von anderen bedeutenden Technologiekonzern, wie zertifizierter Google Premier Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Über Adcore

Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Zuletzt berichtete Adcore über ein operativ starkes drittes Quartal 2023 und einen anhaltend positiven Trend bei Umsatz, Margen, neuen Produkten und Geschäftsabschlüssen.

Das Unternehmen ist quasi schuldenfrei und verfügte per Ende September 2023 über einen Barmittelbestand von 7,5 Millionen kanadischen Dollar (CAD). Adcore ist an der Toronto Stock Exchange gelistet. Die Aktie wird auch in Deutschland gehandelt.

