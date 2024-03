„Welche Talente schlummern in Ihnen? Die Schöne Schule öffnet ihre Türen und lädt zum Entdecken ein“

Die Schöne Schule, eine Schule für künstlerische und musikalische Anfänge für Erwachsene lädt zum Schnuppertag ein.

Berlin, 17.03.2024 – In den malerischen M33-Höfen am Mehringdamm 33, inmitten des pulsierenden Berlins, bietet die Schöne Schule Erwachsenen die Chance, in ihrer Freizeit verborgene künstlerische und musikalische Talente zu entdecken und zu fördern. Bei einem Tag der offenen Tür am 17.03.2024 lädt die Schule dazu ein, eine unterstützende Gemeinschaft kennen zu lernen und einen ersten Schritt in die Welt der Kunst und Musik zu wagen.

DIE ENTFALTUNG DES KÜNSTLERISCHEN POTENTIALS IN JEDEM VON UNS

Die Schöne Schule richtet sich insbesondere an diejenigen, die schon immer eine künstlerische oder musikalische Richtung einschlagen wollten, aber bisher vielleicht aus unterschiedlichen Gründen gezögert haben. Mit der Schöne Schule wird es möglich, in ein neues Abenteuer zu starten „Kunst und Musik sind wunderbare Welten, die in jedem von uns schlummern.“, sagt Schulleiterin Nina Ortlepp, „Unser Ziel ist es, Unterstützung zu bieten und diese Talente in geschütztem Rahmen herauszulocken und zu fördern“. Die Schöne Schule wurde 2023 gegründet und bietet seither in vielfältigen Kursen die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Richtungen des kreativen Schaffens einzutauchen und die eigenen Potentiale zu entdecken und zu entfalten.

TAG DER OFFENEN TÜR: KENNENLERNEN, SCHNUPPERN, MITMACHEN

Mit dem Tag der offenen Tür am 17. März 2024, der von 12 bis 18 Uhr dauert, gibt Die Schöne Schule die einmalige Gelegenheit, die besondere Atmosphäre der Schule zu schnuppern und unverbindlich verschiedene Kurse kennen zu lernen. Ob bei der Musik oder der Kunst, die Expert:innen der Schöne Schule bieten eine Vielzahl von kostenlosen Proben an, die einen Vorgeschmack auf das breite Angebot der Schule geben. „Wir sind davon überzeugt, dass die Kunst in jedem von uns ist und freuen uns darauf, den Tag der offenen Tür als Chance zu nutzen, um dies zu zeigen“, so Nina Ortlepp. Das Angebot richtet sich speziell an Anfänger:innen, die die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und die verschiedenen Angebote vor Ort kennen zu lernen.

In diesem Sinne bietet die Schöne Schule niedrigschwellige Kurse für Anfänger:innen an. Mit diesem Angebot möchte die Schule den Zugang zur Kunst erleichtern und auch jene Menschen begeistern, die bisher vor dem ersten Schritt zurückgeschreckt sind oder glaubten, nicht die nötigen Fähigkeiten zu besitzen.

Pressekontakt:

Nina Ortlepp

nina@dieschoeneschule.de

0176-72200248

Über uns:

Die Schöne Schule am Mehringdamm 33 in den M33-Höfen wurde 2023 von Nina Ortlepp gegründet und bietet Erwachsenen die Möglichkeit, in ihrer Freizeit neue künstlerische und musikalische Fähigkeiten zu entwickeln. Mit einem speziellen Fokus auf Anfänger, strebt die Schule danach, eine unterstützende Gemeinschaft zu bilden, die gemeinsam Kunst und Musik entdeckt und erlebt. Mitten in Berlin gelegen, bietet die Schöne Schule eine inspirierende Umgebung, in der Talente entfaltet werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nina Ortlepp Kulturunterricht UG (haftungsbeschränkt)

Frau Nina Ortlepp

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 0176-72200248

web ..: https://dieschoeneschule.de

email : nina@dieschoeneschule.de

