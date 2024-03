Engpässe bei Nickel

Nickel ist einer der wichtigsten Rohstoffe unter den Industriemetallen. Er wird für den Trend Elektromobilität und für Anwendungen in der Metallindustrie gebraucht.

Fast die Hälfte der weltweiten Nickelproduktion stammt aus Indonesien. Und das meiste davon liegt in chinesischer Hand. Im Februar sind die Preise für das Metall nach oben gegangen. Immer noch herrscht Angst, dass Sanktionen gegen russisches Nickel zu Engpässen führen könnten. So haben einige Hütten bereits verlauten lassen, die Produktion herunterzufahren. In westlichen Jurisdiktionen haben Nickelproduzenten dennoch Schwierigkeiten mit den niedrigeren Preisen aus Indonesien zu konkurrieren. Und auch die indonesischen Produzenten könnten Verluste einfahren. Kommt weniger Nickel aus den Minen, dann sollte dies den Preis stützen. Außerdem scheint sich das Wirtschaftsgeschehen zu verbessern, was die Nachfrage ankurbeln sollte. Mittelfristig sehen daher die Experten der Commerzbank einen Nickelpreis von rund 20.000 US-Dollar je Tonne.

Rohstoffe wie Nickel, auch Lithium oder Kobalt sind gefragt in Sachen Elektrifizierung und Elektromobilität.

Dies dürfte beispielsweise der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – zugutekommen. Denn sie besitzt Nickel und Kobalt im Crawford-Projekt in Kanada. Kobalt wird vor allem in Elektrofahrzeugen verbaut. Aber auch in Verbrennern, Magneten, Werkzeugen oder in chemischen Prozessen kommt Kobalt zum Einsatz. Eine durchschnittliche Lithium-Ionen-Batterie enthält etwa zehn Kilogramm Kobalt. Dabei kommt das meiste Kobalt aus der problematischen Demokratischen Republik Kongo.

Unternehmen, die so wie Blackbird Critical Metals (früher unter Gama Explorations firmierend) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blackbird-critical-metals-inc/ – Nickel, Kobalt, Kupfer und Lithium in ihren Projekten in Kanada besitzen, befinden sich so in einer deutlich besseren Position.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blackbird Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blackbird-critical-metals-corp/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

