Dieses Buch hilft Ihnen, die Kreativität ihrer Kinder zu fördern und zu entdecken – mit minimalen Mitteln

„Spielend in die Kraft – Über das Erfinden stärkender Spiele u. Geschichten in Therapie u. Pädagogik“ für Eltern + Pädagogen. Die Pädagogin Armgard Schörle schöpft dabei aus jahrzehntelanger Erfahrung

„Spielend in die Kraft“ ist die Einladung zu einer Reise. Sie führt durch Wälder, Wiesen und verzauberte Orte zum Ursprung des Kindseins.

In 59 Szenen lässt Armgard Schörle uns miterleben, wie kraftvoll das Erfinden und Spielen von eigenen Geschichten sein kann. Eingerahmt von tiefgründigen Reflexionen zum Thema Spiel und Kindheit, öffnet dieses Buch originelle Spielräume. Märchen und Geschichten zum Vorlesen und Weiterspielen, sowie eine Vielfalt an Spielanregungen machen Mut, selbst kreativ zu werden:

Ob es darum geht, eine Brücke zwischen Alltag und Spiel zu schlagen, mit unseren Kindern Fantasienamen für die täglichen Wege zu finden, in Geschichten versunken die Zeit zu vergessen, oder gemeinsam die tiefere Bedeutung unserer Namen zu erforschen. Die Anregungen laden auf achtsame Weise ein, uns der Weisheit des Spiels anzuvertrauen.

Mit einem Gastbeitrag des Kinderarztes Dr. Herbert Renz-Polster und unter der Begleitung von André Stern, dem Autor von „Begeisterung: Die Energie der Kindheit wiederfinden“, ist ein anregendes Buch über die stärkende Kraft des Spiels entstanden, das unseren Blick auf das Kindsein nachhaltig beeinflusst.

Nun wurde dieses Buch einige Wochen in einer Leserunde auf Lovelybooks analysiert und bewertet: Hier klicken um zu den Bewertungen auf Lovelybooks zu kommen.

FAZIT:

In Zeiten, in den die Spielräume der Kinder so sehr eingeschränkt sind, es aber so dringend der Kreativität der kommenden Generation bedarf, ist dieses Buch ein Lichtblick und ein unerschöpflicher Fundus an Ideen und Geschichten um den Kindern neue Räume zu ermöglichen. Im Idealfall legen die Geschichten auch das Kind in einem selbst wieder frei.

Spielend in die Kraft

Über das Erfinden stärkender Spiele und Geschichten in Therapie und Pädagogik

Hardcover, gebundene Ausgabe

Umfang 292 Seiten, Format: 21 x 21 cm

Verlag: Schörle, Nagold

Auflage: 1. Auflage 12.2021

Sprache: Deutsch

ISBN-13: 978-3926341-28-0

Preis: 24 EUR

Erhältlich im Buchhandel, Versandhandel sowie im Onlineshop des Verlages:

www.schoerle.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

