Adcore gibt Prognosen für das zweite Quartal 2023 ab

TORONTO, ON / 13. Juli 2023 / Adcore Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adcore“) (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht („Effortless Marketing“), gab heute eine vorläufige Prognose für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2023 ab.

Prognose für das zweite Quartal 2023

Ausgehend von der heutigen Sichtweise des Unternehmens erwartet Adcore für das zweite Quartal 2023 einen Umsatz zwischen 6,25 und 6,75 Mio. CAD, einen erwarteten Bruttogewinn zwischen 2,4 und 2,8 Mio. CAD und eine erwartete Bruttomarge von 40 bis 45 %.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Leistung von Adcore in diesem Jahr, die ein Zeugnis für die harte Arbeit und das Engagement unserer Teams weltweit ist. Wir sind optimistisch im Hinblick auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, und die Möglichkeiten, die vor uns liegen. Heute können wir die vorläufige Prognose des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 bekannt geben. Unser Ausblick für das zweite Quartal zeigt eine erwartete Umsatzspanne von 6,25 bis 6,75 Mio. CAD. Dies spiegelt die Zugkraft wider, die wir in unseren Kernmärkten gewinnen, und den steigenden Wert, den wir unseren Kunden bieten. Unser erwarteter Bruttogewinnspanne liegt zwischen CAD 2,4 Millionen und CAD 2,8 Millionen, mit einer Bruttomarge von 40 % bis 45 %. Dies ist ein Beweis für unsere operative Effizienz und die Robustheit unseres Finanzmodells. Wir sind weiterhin bestrebt, hohe Gewinnspannen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen und Produkte zu liefern.“

ÜBER ADCORE

Adcore unterstützt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Werbemanagement- und Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von umfassenden Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit der eigenen, von künstlicher Intelligenz (KI) angetriebenen Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore wurde nicht nur mehrfach in die Fast 50 Technology-Liste von Deloitte aufgenommen, sondern ist auch zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt über fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/,https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ÜBER AMPHY

Amphy wurde 2021 inmitten der Pandemie gegründet und ist der weltweit vielfältigste 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Mit Amphy können Lernende aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern und vieles mehr. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu hochwertigem, personalisiertem Unterricht, auf den sie rund um die Uhr zugreifen können, und schließen sich einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden an.

Für weitere Informationen über Amphy besuchen Sie bitte www.amphy.com/ und blog.amphy.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

