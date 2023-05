Criteo wählt Adcore als bevorzugten Partner in Israel

Die Partnerschaft mit Criteo, zusammen mit Adcores bestehenden strategischen Allianzen, festigt die Position des Unternehmens als Schlüsselakteur im Medienbereich.

TORONTO, ON / 30. Mai 2023 / Adcore Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adcore“) (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von E-Commerce-Werbung, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht („Effortless Marketing“), und Criteo S.A., das Unternehmen für Handelsmedien, vereinen ihre Stärken, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Marktpräsenz von Criteo zu erweitern.

Adcore wurde zum bevorzugten Partner von Criteo in Israel ernannt und hat die Aufgabe, die innovativen Lösungen von Criteo sowohl an bestehende Kunden als auch an neue Werbetreibende und Agenturen zu liefern. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Adcore, seine Reichweite zu vergrößern und die innovativen Lösungen von Criteo auf neue Mitarbeiter auszudehnen, die die Vorteile der Zusammenarbeit mit Criteo noch nicht kennen.

Die Commerce Media Platform von Criteo wurde entwickelt, um Vermarktern und Medieninhabern direkten Zugang zu kommerziellen Zielgruppen im offenen Internet zu ermöglichen. Durch die Verbindung von First-Party-Daten von Vermarktern und Medieneigentümern über sein riesiges Netzwerk ermöglicht Criteo nahtlose Audience-First-Werbelösungen entlang der gesamten Lieferkette.

Mit seinem neuen Status als bevorzugter Partner von Criteo ist Adcore in der Lage, bedeutende Fortschritte in der digitalen Werbelandschaft zu machen. Diese Partnerschaft, zusammen mit anderen strategischen Allianzen, zementiert Adcores Position als wichtiger Akteur im Medienbereich. Durch den Zusammenschluss mit Criteo, einer prominenten Commerce Media Plattform, will Adcore sein Wachstum und die Ausweitung seines Marktanteils vorantreiben und bietet sein umfangreiches regionales Fachwissen an, um die innovativen Lösungen von Criteo einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: „Unsere Allianz mit Criteo ist eine spannende Entwicklung. Adcores umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Kunden in dieser Region, gepaart mit unserem profunden Verständnis der Marktdynamik, wird sich zweifellos als vorteilhaft für unseren gesamten Kundenstamm erweisen. Die Zusammenarbeit mit Criteo ermöglicht es uns auch, unsere Reichweite zu erweitern und eine Reihe neuer Unternehmen zu bedienen – eine Gelegenheit, für die wir sehr dankbar sind. Ich bin absolut zuversichtlich, dass dieses Unterfangen für unsere Partner, Kunden und Stakeholder gleichermaßen erhebliche Vorteile bringen wird.“

Julian Timmerman, Director of Global Sales Channel Partnerships bei Criteo, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Adcore. Dank Adcores tiefem Verständnis für Criteo und ihrer starken Präsenz auf dem Markt wird diese Partnerschaft dazu beitragen, die Akzeptanz unserer Lösungen in der Region zu beschleunigen, die darauf ausgerichtet sind, Commerce-Ergebnisse für Werbetreibende und Medieninhaber gleichermaßen zu generieren.

Werbung in der Zukunft der Adressierbarkeit

Für Adcore bietet die Zusammenarbeit mit Criteo zukunftssicheres Targeting und messbare Kampagnenleistung für ihre Werbekunden.

Die Criteo Commerce Media Platform verschafft den Werbekampagnen der Kunden einen Vorteil, da sie umfangreiche Commerce-Daten und -Intelligenz kombiniert, um den Verbrauchern von der Produktentdeckung bis zum Kauf ein besseres Erlebnis zu bieten.

ÜBER ADCORE

Adcore unterstützt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Werbemanagement- und Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore wurde nicht nur mehrfach in Deloittes Fast 50 Technology-Liste aufgenommen, sondern ist auch zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt über fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/, www.adcore.com/blog oder folgen Sie Adcore auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/adcoreinc/

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

