Adfluencer: Eine innovative Plattform für Influencer Marketing in 2022

Adfluencer ist eine Online-Plattform, die Nutzer und Marken oder Unternehmen zusammenbringt, um eine erfolgreiche Marketingkampagne für die Öffentlichkeit zu erstellen.

Adfluencer ist eine Online-Plattform, die Nutzer und Marken oder Unternehmen zusammenbringt, um eine erfolgreiche Marketingkampagne für die Öffentlichkeit zu erstellen. Das Ziel von Adfluencer ist es, Influencer dabei zu unterstützen, authentische und organische Inhalte zu erstellen. Es ist ein Service, der für viele bekannte Unternehmen und Marken wie Fandom, Huawei und Wikia das Gebot der Stunde war, an dem das Unternehmen in der Vergangenheit bereits gearbeitet hat.

Adfluencer arbeitet mit einer starken Gruppe von Fachleuten und Experten auf diesem Gebiet zusammen, die sich dem Aufbau substanzieller Beziehungen zwischen Social Media Influencern und Marken verschrieben haben.

Max Wellner, der CEO von Adfluencer, hat die Plattform mit einer Vision vor Augen gegründet: einen Raum zu schaffen, in dem jeder, der auf der Suche nach einem Sponsoring ist, einen guten Deal mit Unternehmen machen kann, die ebenfalls auf der Suche nach Werbekunden für ihre Produkte und Dienstleistungen sind. Adfluencer fungiert als Mittelsmann, der diese beiden miteinander verbindet.

Influencer Marketing ist wichtig, um den Ruf einer Marke oder eines Unternehmens aufzubauen. Es verleiht den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens viel Glaubwürdigkeit, denn Influencer spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, ihr Publikum auf das Unternehmen aufmerksam zu machen.

Vor allem für Marken, die ein langfristiges Wachstum anstreben, ist Influencer Marketing die richtige Strategie, um das Unternehmen organisch wachsen zu lassen. In der Regel haben all diese Influencer Millionen von Followern, die ihnen und dem, wofür sie stehen, treu sind. Wenn also ein Influencer zum Sprecher oder Botschafter einer Marke wird, bringt er auch seine Millionen Follower in das Unternehmen ein.

„Influencer Marketing funktioniert aufgrund des großen Vertrauens, das Social Influencer bei ihren Anhängern aufgebaut haben, und Empfehlungen von ihnen dienen als eine Art sozialer Beweis für die potenziellen Kunden deiner Marke.“

(Jenn Chen, digitale Strategin)

Mit Adfluencer können Unternehmen, Marken und Influencer ganz einfach Follower, Likes und Kommentare kaufen, was wiederum die Marketingkampagne ankurbelt.

In Anbetracht der Tatsache, dass Social Media derzeit auf dem Vormarsch ist und Social-Media-Persönlichkeiten mehr denn je zu den einflussreichsten Faktoren gehören, die sich auf den Umsatz auswirken, ist es nicht verwunderlich, dass Adfluencer auf den Zug aufgesprungen ist und eine innovative Plattform geschaffen hat, die diese beiden Bereiche miteinander verbindet.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste für alle an, die neu in der Szene sind und Hilfe bei der Durchführung des Prozesses benötigen. Diese Managementdienste sollen den Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie bei der Überwachung, Planung und Erreichung ihrer Ziele helfen.

Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der Welt online ist und der Durchschnittsbürger so viele Inhalte konsumiert, ist es nur logisch, dass Unternehmen ihre Ansprache an die Öffentlichkeit so gestalten, dass sie aufregend, ansprechend und trendy ist. Hier kommen die Social Media Influencer ins Spiel. Von allen aktiven Verbraucherinnen und Verbrauchern macht die Generation Z derzeit weltweit 40 % aus. Das bedeutet, dass die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher aktive Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Medien sind, weshalb das Influencer Marketing buchstäblich auf eine Goldmine stößt.

Adfluencer ist eine vertrauenswürdige Plattform, die schon viele Marken und Unternehmen genutzt haben. Das gibt dir die Gewissheit, dass du einen zuverlässigen Dienst nutzt, der dir hilft, deine Marketingziele zu erreichen. Darüber hinaus bietet Adfluencer auch Tutorials und informative Blogs darüber, wie man ein erfolgreicher Influencer wird oder wie man vom Influencer Marketing profitiert.

Die Generation, die sich in den sozialen Medien am wohlsten fühlt und die derzeit an der Spitze der Social-Media-Nahrungskette steht, ist die Generation Z. Laut 99Firms verbringt die Generation Z mindestens 8 Stunden pro Tag online. Das bedeutet, dass sie eine Menge Inhalte konsumieren. Wenn Unternehmen ihre Produktkampagnen auf bestimmte Zielgruppen wie die Gen Z ausrichten, ist die Chance auf Erfolg größer.

Und da ein Großteil der Follower von Influencern der Gen Z angehört, sind sie wahrscheinlich am leichtesten zu überzeugen. Die beliebteste Social-Media-Plattform unter den Nutzern ist TikTok, und Adfluencer bahnt sich seinen Weg in die Herzen aller GenZ, indem es sich auf das Wachstum von Tiktokern durch seine Influencer-Marketing-Kampagnen konzentriert.

Adfluencer hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden dabei zu helfen, die Zielgruppe für ihre Inhalte zu begeistern, um ihre Online-Präsenz zu steigern.

Selbst kleine Unternehmen, die diese Strategie anwenden, werden in großem Stil wachsen, indem sie durch diese Influencer immer mehr Kunden anziehen. Das Ziel des Influencer-Marketings ist es, den Einfluss, den eine Persönlichkeit, die in der Regel über eine gute Social-Media-Präsenz verfügt, auf ihr Publikum hat, zu nutzen und ihn zum Vorteil der Unternehmen oder Marken, mit denen sie zusammenarbeiten, einzusetzen. Dazu werden Taktiken wie Sponsoring, Werbung, Promotions und Kampagnen eingesetzt.

Für neue Unternehmen ist das Influencer Marketing eines der besten Instrumente, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Laut einer Umfrage von CivicScience zur Verbraucherforschung gaben 22% der Befragten zu, dass sie Produkte und Dienstleistungen gekauft haben, weil sie auf einen Social Media Influencer gestoßen sind, der das Produkt empfohlen hat.

Mit Adfluencer ist es einfach, nur bestimmte Bereiche anzusprechen, so dass nur das Publikum, das für die Dienstleistung oder das Produkt relevant ist, die Marke/das Unternehmen erreicht.

Das Tracking von Werbekampagnen ist ein Service von Adfluencer, der den Kunden hilft, die Kampagnen zu überwachen und die Leistung genau im Auge zu behalten. Sollte es zu einem Einbruch kommen, trifft sich das Marketingteam, um sich neu zu gruppieren und neue Ideen zu entwickeln, damit alle notwendigen größeren oder kleineren Änderungen vorgenommen werden können.

Adfluencer weiß, wie wichtig gute Marketingkampagnen sind, und bietet deshalb den Service an, Beziehungen zwischen Unternehmen und Influencern aufzubauen, die perfekt zum Image der Marke passen. Außerdem haben sowohl die Influencer als auch die Unternehmen in einem solchen Fall eine Win-Win-Situation, denn beide Parteien profitieren von der Beziehung, die Adfluencer aufbaut.

Für alle, die in Influencer Marketing investieren wollen, scheint Adfluencer ganz oben auf der Liste zu stehen. Mit allem, was du für eine Marketingkampagne brauchst, ist Adfluencer der einzige One-Stop-Shop, den Kunden brauchen, um ein stabiles und organisches Publikum aufzubauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XENOconcept UG

Frau Anna Seifert

Haimendorfer Str 23

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 01512347826433

web ..: https://adfluencer.de

email : info@adfluencer.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

XENOconcept UG

Frau Anna Seifert

Haimendorfer Str 23

90571 Schwaig

fon ..: 01512347826433

web ..: https://adfluencer.de

email : info@adfluencer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Galaxy Marketing: Eine Marketing-Agentur, die das organische Online-Wachstum unterstützt