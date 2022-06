Nekodanshi: Wir stellen eine exklusive Cosplay-Agentur vor, die Cosplayer mit Firmen zusammenbringt

Nekodanshi ist eine exklusive Infleuncer Marketing Agentur speziell für Cosplayer, die sie mit Unternehmen und Marken auf der ganzen Welt zusammenbringen können.

Gegründet von dem bekannten deutschen Cosplayer SnowDragon, alias Max Wellner

Nekodanshi ist eine exklusive Agentur speziell für Cosplay-Enthusiasten, die sie mit Unternehmen und Marken auf der ganzen Welt zusammenbringen können.

Einige der besten professionellen Cosplayer der Welt sind ebenfalls mit der Agentur verbunden, was sie für die Öffentlichkeit noch attraktiver macht. Der Gründer der Agentur, Max Wellner, ist selbst ein professioneller Cosplayer.

Ursprünglich war er ein Unternehmer, der sich für Technik und Programmieren interessierte, doch dann hat er seine Leidenschaft zu Geld gemacht und eine Plattform entwickelt, auf der Cosplay-Enthusiasten zusammenkommen und voneinander lernen können, während er gleichzeitig eine Fülle von Möglichkeiten für potenzielle Kunden schafft.

Der Beitritt zu dieser Agentur bringt einige Vorteile mit sich, darunter eine umfangreiche Kontaktdatenbank und ein riesiges Netzwerk von Cosplayern auf der ganzen Welt, die über die Agentur ähnliche Lösungen finden.

Auch wenn Nekodanshi seinen Sitz in Deutschland hat, ist das Netzwerk aus erstklassigen Marken und Unternehmen, die der Plattform angeschlossen sind, international. Das Ziel hinter der Gründung dieser Cosplay-Agentur ist es, Kunden dabei zu helfen, professionelle Kontakte zu knüpfen und ihr Netzwerk als professionelle Cosplayer/innen zu erweitern.

Es gibt Tausende von Cosplayern auf dieser Plattform, auf der sich jeder vernetzen und Interessen und Ideen austauschen kann. Für Unternehmen und Marken, die bestimmte Cosplayer für eine Rolle suchen, ist dies der richtige Ort, um nach potenziellen Kandidaten zu suchen.

Von der Bereitstellung von Ressourcen bis zur Verwaltung der Buchungen für alle Cosplayer auf der Plattform ist Nekodanshi ein revolutionärer Anfang für Cosplayer weltweit.

„Ich wette, ein Fan von Cosplay zu sein, korreliert eher mit höheren Löhnen als ein Fan von Fußball zu sein.“

(Adam Ozimek, Wirtschaftswissenschaftler)

Während einige Menschen das Verkleiden ablehnen und es als ein negatives Zeichen für die Entwicklung der Gesellschaft betrachten, haben andere etwas Erfreulicheres darüber zu sagen. Einige sind der Meinung, dass der Anstieg von Cosplay und Cosplay-Enthusiasten ein Zeichen für eine sich unaufhaltsam verändernde Welt ist.

Die Cosplay-Kunst begann in den 1970er Jahren und nahm erst Ende der 1990er Jahre an Fahrt auf, als die Veranstaltung international und nicht nur auf Japan beschränkt wurde, wo der Begriff zuerst aufkam.

Jetzt weiß die ganze Welt, was Cosplay ist und was Cosplay-Conventions sind. Die innovativen Elemente der Kostüme auf diesen Conventions machen auch der neuen Welle der futuristischen Technologie, die die Welt erobert, alle Ehre. Ob in Filmen oder Spielen, es wird viel über eine digitale Welt geredet, was zur Entwicklung von noch mehr Sci-Fi-Trends in Filmen und anderen Mainstream-Medien führt.

Viele professionelle Cosplayerinnen und Cosplayer beklagen sich über die Kunst des Cosplaying – dass die Zeit und der Aufwand, die sie in die Perfektionierung ihrer Kostüme stecken, nicht genug Anerkennung finden. Das liegt zum Teil an dem Glaubenssystem, dass das Verkleiden in Kostüme vielerorts nicht als legitimer Beruf angesehen wurde und wird, der auf lange Sicht Bestand hat.

Doch das ist weit von der Wahrheit entfernt. Seitdem die Welt die Kunst des Cosplay in die Mainstream-Medien gebracht hat, wird es für viele Jugendliche immer attraktiver, ihre Lieblingscharaktere aus Spielen, Filmen und sogar Fernsehsendungen nachzuspielen.

Nekodanshi kümmert sich nicht nur um die Buchungen und Netzwerkkampagnen der Kunden, sondern bietet potenziellen Cosplayern auch Unterstützung und Ressourcen, damit sie ihre Kunstform auf eine neue Ebene bringen können.

Der Begriff „Nekodanshi“ stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt so viel wie „Katzenjunge“. Von der Inspiration für den Namen der Agentur ist nicht mehr viel übrig, aber sie ist stolz darauf, eine der ersten Agenturen in der Region zu sein, die ihre Dienstleistungen anbietet.

Diese Cosplay-Agentur arbeitet wie jede andere Medienagentur, die den Künstlern hilft, mit Marken und Unternehmen zusammenzuarbeiten, um mehr Vorteile und Gewinne zu erzielen, ganz zu schweigen vom Karrierestart.

Nekondashi ist nicht nur ein Ort, der eine Austauschplattform für Cosplay-Enthusiasten bietet, sondern auch eine Agentur, die all ihren Kunden die Ressourcen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, um in ihrer Karriere als professionelle Cosplayer zu wachsen. Diese Agentur ist mit reichlich Erfahrung und Wissen über Cosplay gesegnet, so dass Cosplayer, die sich in ihr nächstes großes Projekt stürzen wollen, diese Agentur ausprobieren sollten.

„Viele Conventions bieten die Möglichkeit, dass bestimmte Fandoms in großen Gruppen zusammenkommen, um ihre Leidenschaft und ihre Erfahrungen bei der Herstellung ihrer Kostüme zu teilen, was ein Gefühl der Gemeinschaft vermittelt.“

(Kathryn Furmston, Nottingham Trent University)

Aus der Perspektive der Cosplayer/innen brauchen auch sie Hilfe bei der Suche nach Möglichkeiten, die ihnen helfen, ihren Platz in der Cosplay-Welt als Profis zu finden. An dieser Stelle tritt Nekodanshi als Retter auf, indem es ihnen die richtigen Wege zeigt, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Agentur Nekodanshi ist wie ein One-Stop-Shop für alles, was mit Cosplay zu tun hat. Wie jede andere Branche auch, wächst die Cosplay-Industrie ständig und entwickelt sich weiter. Daher ist es nur angemessen, dass auch die Verbraucher dieser Nische mit der Branche wachsen und größere Höhen erreichen. Genau darum geht es bei Nekodanshi – der Gemeinschaft zu helfen, zu wachsen und in gewisser Weise das Konzept zu revolutionieren.

Es gibt viele Möglichkeiten für Cosplayerinnen und Cosplayer, sich bei Unternehmen anzumelden, die Cosplayerrollen benötigen. Die Agentur arbeitet unermüdlich daran, Workshops und Seminare zu organisieren, um die Kunst des Cosplay zu vermitteln. Angesichts der fundierten Kenntnisse in diesem Bereich und der unendlichen Möglichkeiten ist es schwer, zu einem solchen Ort, der relativ informative Hilfe bietet, nein zu sagen.

Das erfahrene Team von Nekodanshi ist der Meinung, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt. Wenn ein Amateur-Cosplayer der Community beitritt, wird seine ohnehin schon entflammte Leidenschaft für das Cosplay nur noch verstärkt und seine Fähigkeiten bis zur Perfektion verfeinert.

Nekodanshi bucht Auftritte für die Cosplayer, z. B. für Fotoshootings und Kollaborationen mit anderen Cosplayern, und bietet die Möglichkeit, Partnerschaften mit Marken und Unternehmen einzugehen, die solche Rollen im Unternehmen benötigen.

Außerdem sind Unternehmen, die Cosplay-Requisiten und -Kostüme herstellen, eng mit Nekodanshi verbunden, so dass es Sponsoring-Möglichkeiten für Cosplayer gibt, die ihre Produkte bewerben.

