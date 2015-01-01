Adressqualität – JEDER RÜCKLÄUFER KOSTET DOPPELT

Adressbereinigung, Dublettenabgleich und Rückläufermanagement professionell durchgeführt spart bei jedem Versand bares Geld.

JEDER RÜCKLÄUFER KOSTET DOPPELT: WIE SAUBERE ADRESSEN AUS DIALOGPOST-KAMPAGNEN ECHTE ERFOLGE MACHEN

Unzustellbare Sendungen kosten doppelt – einmal für Produktion und Porto, einmal für den verpassten Kundenkontakt. Crossmediaworld GmbH aus Filderstadt zeigt, wie professionelle Adressbereinigung die Zustellquote spürbar steigert und Dialogpost-Kampagnen messbar effizienter macht.

Wenn Briefe ins Leere laufen – das unterschätzte Kostenrisiko

Dialogpost ist eines der wirksamsten Instrumente im Direktmarketing – vorausgesetzt, sie kommt auch an. Laut Branchenstudien liegt die Rücklauf- und Unzustellbarkeitsrate bei unbereinigten Adressbeständen zwischen fünf und zwölf Prozent. Bei einer Auflage von 10.000 Sendungen bedeutet das bis zu 1.200 Rückläufer – Druck, Kuvertierung und Porto, die keine Wirkung entfalten. Hinzu kommt: Wer häufig Unzustellbares versendet, riskiert erhöhten internen Verwaltungsaufwand mit Korrekturen und Löschungen.

Adressbereinigung ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Adressen veralten: Menschen ziehen um, Unternehmen wechseln ihren Standort, Namen ändern sich. Crossmediaworld GmbH bietet seinen Kunden einen vollständigen Adressqualitäts-Check vor jeder Dialogpost-Kampagne – von der Dublettenbereinigung über die Validierung gegen aktuelle Postdaten bis hin zum professionellen Rückkläufer-Management nach dem Versand.

Adressqualität als Fundament erfolgreicher Dialogpost

Saubere Adressen sind die Grundlage jeder erfolgreichen Dialogpost-Kampagne. Wer personalisierte Mailings verschickt, die den Empfänger beim Namen nennen und individuell auf seine Situation eingehen, darf sich nicht durch einen simplen Adressfehler disqualifizieren. Crossmediaworld GmbH verbindet Adressbereinigung nahtlos mit Personalisierung und variablem Druck: Die bereinigten CRM-Daten fließen direkt in die Druckvorstufe – jede Sendung ist individuell, jede Adresse geprüft.

Besondere Relevanz hat die Adressbereinigung im Kontext der neuen Frankierrichtlinien der Deutschen Post mit DV-Freimachung mit Datamatrixcode und Premiumadress. Korrekte Adressen sind Voraussetzung für maschinelle Verarbeitung und damit für optimierte Portotarife. Crossmediaworld GmbH unterstützt seine Kunden dabei, die Anforderungen der Deutschen Post vollständig zu erfüllen und Portoüberzahlungen zu vermeiden.

CMW-Leistungen rund um Adressbereinigung

Dublettenabgleich: Erkennung und Eliminierung mehrfach vorhandener Adressen vor dem Versand

Adressvalidierung gegen Deutsche Post-Datenbanken

Postleitzahlen-Korrektursystem und Straßennamensabgleich

Rückläufer-Management: Erfassung, Korrektur und Rückführung unzustellbarer Adressen ins Kunden-CRM

Compliance mit den Frankierrichtlinien der Deutschen Post 2026

Nahtlose Integration mit variablem Druck und Personalisierung (Print2Web)

Lettershop-Verarbeitung auf Basis bereinigter, versandfertiger Adressdaten

Aus der Praxis: Dialogpost-Kampagne mit 94 % Zustellquote

_Ein mittelständisches Versicherungsunternehmen aus Baden-Württemberg wollte rund 8.000 Bestandskunden zu einem Produktupdate per Dialogpost informieren. Der bestehende Adressbestand war seit über zwei Jahren nicht bereinigt worden. Crossmediaworld GmbH führte vor dem Versand einen vollständigen Adressqualitäts-Check durch: 487 Dubletten wurden entfernt, 312 Adressen per Postdatenbank korrigiert, 98 komplett unzustellbare Einträge aus dem Bestand genommen. Ergebnis: Eine Zustellquote von 94 Prozent statt der branchentyischen 87 Prozent – und ein messbarer Rückgang der Rückkläufer-Kosten um rund 30 Prozent._

„_Wer Dialogpost einsetzt, investiert in Druck, Porto und Kreation. Es wäre schade, dieses Investment durch vermeidbare Adressfehler zu schmälern. Adressqualität ist keine technische Pflichtübung – sie ist Respekt gegenüber dem Empfänger und Schutz der eigenen Investition.“_

Sigurd Skutnik, Geschäftsführer Crossmediaworld GmbH

Über Crossmediaworld GmbH

Crossmediaworld GmbH ist ein Spezialist für datengetriebenes Dialogmarketing mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart. Seit mehr als 30 Jahren verbindet das Unternehmen die Stärken von Print und Digital – von der Adressqualität über den variablen Druck bis hin zu PURL-Kampagnen und Lettershop-Leistungen. Geschäftsführer Sigurd Skutnik forciert das Print2Web-Konzept, das personalisierte Printmailings nahtlos mit digitalen Touchpoints verknüpft.

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Herr Sigurd Skutnik

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email : s.skutnik@crossmediaworld.de

Die Crossmediaworld GmbH mit Sitz in Filderstadt (bei Stuttgart) ist ein Full-Service-Dienstleister für datengetriebenes Direktmarketing. Das Unternehmen begleitet Kunden von der Adressdatenaufbereitung über Lettershop, Konfektionierung und Fulfillment bis zur portooptimierten Auflieferung – alles aus einer Hand. Als zertifizierter QuLS-Träger (DDV Qualitäts- und Leistungssiegel) für Datenverarbeitung und Lettershop sowie als offizieller Deutsche Post Partner steht Crossmediaworld für Qualität, Verlässlichkeit und nachweisbare Ergebnisse im Direktmarketing.

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