Dirndlpunk – Der musikalische Hit „Fußball ist unser Leben“ begleitet die WM 2026

Ein musikalisches Remake des alten Klassikers

Pünktlich zur WM 2026 kommt vom Musicact Dirndlpunk die energiegeladene Neuinterpretation von „Fußball ist unser Leben“, dem Kult Hit von Jack White. Das dazugehörige Musikvideo von Dirndlpunk wurde vom Smago Online Magazin zum „Video der Woche“ gekürt.

https://www.youtube.com/watch?v=_AfcpJoP_Bs

Aus dem bekannten Klassiker von 1974 wurde ein moderner Popschlager, der sofort ins Ohr geht und keinen stillstehen lässt. Treibende Rhythmen, eingängige Hooks und jede Menge guter Laune machen den Song zum perfekten Soundtrack für Public Viewing, Clubs, Mallorca- und Fußballevents.

Und wer sagt, Fußball hat keinen Style?

Leadsängerin und Fashionicon Angelika Zwerenz bringt als erste Künstlerin maximalen Style in den Fußball und macht den Auftritt zum absoluten Hingucker.

Dirndlpunk setzen auf ausgelassene Freude am Sport, volle Power und maximale Spielfreude. Torwartlegende Sepp Maier ist auch in einem Gastauftritt zu sehen. „Er gab uns das Go für das Musikvideo. Darüber sind wir glücklich. Und ja, der Ball ist rund- unser Song auch“ so Dirndlpunk.

Produziert wurde der Track in den Musicland Soundstudios von Georg und Walter Wöhrle.

Text und Musik: Jack White (1974)

VÖ-Datum: 22. Mai 2026

Label und Labelcode: Fiesta-Records, LC 02000

Quelle: Büro Dirndlpunk/ Angelika Zwerenz

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