Advanced Gold beginnt mit den Arbeiten auf Silver Belle in Nevada

TORONTO, ONTARIO – 20. April 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein geologisches Feldteam am Standort eingetroffen ist, um das Explorationsprogramm 2026 im Projekt Silver Belle in Eureka County (Nevada) aufzunehmen.

Das Projekt Silver Belle erstreckt sich über circa 2.000 Acres und weist eine dokumentierte historische Produktion auf; unter anderem enthielt eine Lieferung an ein Hüttenwerk im Jahr 1937 rund 1.611 g/t Silber (47 Unzen pro am. Tonne), 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon aus untertägigen Abbaustätten. Diese Gehalte beziehen sich auf Hüttenrohmaterial und nicht auf ausgewählte Oberflächenproben und deuten auf eine hochgradige polymetallische Mineralisierung innerhalb des Systems hin.

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die historische in früheren Förderbereichen ermittelte Mineralisierung, einschließlich Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink, erneut abzugrenzen und zu bestätigen. Diese Metallvergesellschaftung entspricht Karbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systemen mit vertikaler Zonenbildung und könnte auf die Nähe zu den Bereichen eines Mineralisierungsmilieus mit höheren Temperaturen hinweisen. Das Vorkommen einer Wolframmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet stützt zudem die Annahme, dass es sich hier um den Hochtemperaturbereich des Systems handelt, der häufig mit einer intrusionsbedingten Mineralisierung in CRD-Milieus in Zusammenhang steht. Anhand der Zusammenführung der historischen Daten mit den modernen geochemischen Ergebnissen will das Unternehmen das Vorkommen eines Karbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systems auf dem Konzessionsgebiet bestätigen und dessen Ausmaße besser definieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden für die Ermittlung vorrangiger Phase-2-Bohrziele für anschließende Explorationsarbeiten von entscheidender Bedeutung sein.

Nach der jüngsten Vereinbarung mit der Firma ProDeMin USA LLC wird das Programm unter der Aufsicht von Dr. Craig Gibson, einem designierten qualifizierten Sachverständigen (QP), durchgeführt. Diese Feldkampagne ist der Auftakt einer umfassenden Bewertung, die die Erstellung eines vollständig konformen technischen Berichts gemäß NI 43-101 ermöglichen soll.

Das Phase-1-Feldprogramm soll rund drei Wochen andauern und verfolgt einen multidisziplinären Ansatz, um den Claim-Block und die umliegenden Gebiete zu bewerten. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören:

Geologische Kartierungen & Probenahmen: Systematische Kartierung des Claim-Blocks und Entnahme von 50 bis 100 Gesteins- und Bodenproben.

Integration fortschrittlicher Technologien: Einsatz von tragbaren XRF-Messgeräten und mittels Drohnen erfasster Orthofotos und Videos zur Verbesserung der geologischen Interpretationen.

Datenzusammenstellung: Integration der neuen Felddaten sowie eine gründliche Prüfung der historischen Explorationsaufzeichnungen zum Aufbau einer robusten GIS-Datenbank.

Die Ergebnisse dieses Programms werden das Verständnis des Unternehmens für das System voraussichtlich deutlich verbessern und die Ermittlung von Bohrzielen mit hoher Zuverlässigkeit innerhalb eines ehemals produktiven mineralisierten Korridors unterstützen.

Wir freuen uns, mit den Arbeiten vor Ort bei Silver Belle zu beginnen, so Arndt Roehlig, President und CEO. Dieses Programm ist ein wichtiger Schritt, um die dokumentierte historische hochgradige Mineralisierung in einen modernen Explorationsrahmen zu überführen. Durch die Integration von Felddaten mit fortschrittlichen Technologien und die Nutzung von Dr. Gibsons Knowhow wollen wir die strukturellen Kontrollen dieses CRD-Systems definieren und die Grundlage für ein zielgerichteteres Bohrprogramm schaffen.

Nach Abschluss der Feldarbeiten werden die Proben zur geochemischen Analyse eingereicht. Nach Erhalt der Analyseergebnisse wird das Unternehmen in Phase 2 übergehen, die die Erstellung eines offiziellen NI 43-101-konformen technischen Berichts vorsieht. Der Bericht wird aktualisierte regionale und lokale geologische Beschreibungen, geochemische Interpretationen und Empfehlungen für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen beinhalten.

Dr. Craig Gibson, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Probenahmen, Bohrergebnisse und technische Arbeiten, die von anderen bereitgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die Probenahmen und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Standards durchgeführt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, darunter vor allem die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada wurde das Portfolio erweitert. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu schaffen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Aktionärswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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