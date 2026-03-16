Maxus Mining liefert weiterhin vielversprechende polymetallische Ergebnisse auf dem Antimonkonzessionsgebiet Quarry in British Columbia (Kanada)

20. April 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, eine Übersicht über die Analyseergebnisse des Feldprogramms 2025 auf seinem Antimonkonzessionsgebiet Quarry (Quarry, das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Omineca Mining District in British Columbia bereitzustellen (siehe Abbildung 1). Maxus hatte die Firma Palliser Exploration Ltd. (Palliser) mit der Durchführung eines Felderkundungsprogramms auf dem Projekt im Herbst 2025 beauftragt. Die zweite Charge der Probenergebnisse des Explorations- und Probenahmeprogramms 2025 (das Programm) auf dem Projekt ist im Folgenden zusammengefasst (siehe Abbildung 2).

Highlights des Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Quarry

– Ausgeprägte polymetallische Signaturen: Die jüngsten Ergebnisse bestätigen die polymetallische Signatur des Projekts, die im Zuge früherer Explorationsprogramme charakterisiert wurde; mehrere Ausbiss- und Stichproben lieferten bedeutende Werte von Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb) mit Antimonvergesellschaftung (Sb).

– Highlights der Analyseergebnisse der Gesteinsproben:

o 60,8 g/t Ag, 3,36 % Zn, 4,09 % Pb in Probe G019851, und

o 23,7 g/t Ag, 10,5 % Zn, 1,92 % Pb in Probe G019857.

– Highlights der zuvor gemeldeten Analyseergebnisse der Gesteinsproben:

o 234 g/t Ag, 110 ppm Sb, 0,46 % Zn, 4,67 % Pb in Probe G019834,

o 121 g/t Ag, 67 ppm Sb, 0,74 % Zn, 2,35 % Pb in Probe G019827,

o 52,1 g/t Ag, 68 ppm Sb, 9,62 % Zn, 0,75 % Pb in Probe G019831,

o 11,1 g/t Ag, 2,83 % Zn, 0,36 % Pb in Probe G019828,

o 10,5 g/t Ag, 4,39 % Zn, 2,38 % Pb in Probe G019854,

o 9,4 g/t Ag, 4,86 % Zn, 0,597 % Pb in Probe G019833, und

o 7,1 g/t Ag, 2,39 % Zn, 0,26 % Pb in Probe G019853.

– Erweiterung der Mineralisierung: Die Stichproben aus dem Jahr 2025 erweitern die Ausmaße der polymetallischen Mineralisierung im nordöstlichen Bereich des Projektgeländes auf über 350 Meter Streichlänge.

– Strategischer Standort: Das Projekt liegt rund achtundzwanzig (28) km nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia) innerhalb günstiger Karbonat- und Dolomitbrekzien als Wirtsgestein, die höffig für eine polymetallische Mineralisierung sind.

Historische Highlights aus dem Projekt Quarry

– Historische Proben aus den 1990er-Jahren lieferten Analyseergebnisse von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb1

– Historische Stichproben aus dem Jahr 1954 lieferten Durchschnittswerte von 83,5 % Pb und 1.576 g/t Ag1

– Historische Silber-, Blei- und Zinkschätzungen der Bullseye Zone (nicht konform gemäß NI 43-101):

o 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn, 36,3 g/t Ag (durch Bohrungen angedeutet)2

o 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn, 36,3 g/t Ag (ursprüngliche Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen)2

o Historische Blockschätzung, Parameter unbekannt

o Siehe Abschnitt unten (Anmerkungen zur Zuverlässigkeit von historischen Schätzungen)

Die Ergebnisse dieser zweiten Phase an Probenahmen auf dem Projekt baut unmittelbar auf unseren ursprünglichen Feststellungen auf und belegen erneut die Stärke und Beständigkeit des polymetallischen Systems, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining Inc. Die Erweiterung der Mineralisierung entlang eines definierten Strukturtrends in der Bullseye Zone stimmt uns besonders zuversichtlich, da sie das zunehmende Wachstumspotenzial des Projekts unterstreicht. Diese Ergebnisse helfen uns dabei, unser Verständnis des Systems zu verbessern, und werden der Ausrichtung der nächsten Phase der gezielten Exploration dienen.

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Abbildung 1: Karte des Projekts Quarry mit der historischen Bullseye Zone

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Abbildung 2: Das Antimonkonzessionsgebiet Quarry mit den historischen Vorkommen, historischen Analyseergebnissen und den Highlights des Programms 2025.

Explorationsprogramm 2025 bei Quarry

Anhand der kombinierten Analyseergebnisse aus dem Programm 2025 konnten zwei lokalisierte und gut ausgebildete polymetallische Mineralisierungstrends definiert werden, die, wie zuvor auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurde, von Silber, Blei und Zink dominiert werden.1, 2, 3 Neun (9) der fünfundsechzig (65) Proben (12 % der Proben) wiesen eine ausgeprägte Anreicherung mit mehreren Elementen auf, die sich klar vom größeren Datensatz abhebt. Tabelle 1 enthält ausgewählte Analyseergebnisse der während des Programms entnommenen Proben.

Die zwei in dieser Pressemitteilung gemeldeten Proben, G019851 und G019857, die im nordöstlichen Bereich des Projekts entnommen wurden, lieferten erhöhte Blei- und Zinkwerte von bis zu 4,09 % Pb und 10,5 % Zn (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Diese Proben erweitern eine von Nordosten nach Südwesten streichende Zone mit polymetallischer Mineralisierung auf eine Länge von mehr als 350 m (siehe Abbildung 2). Diese Proben stammen von Ausbissen und verdeckten Ausbissen aus Sandstein entlang eines exponierten Grats. Die Proben wiesen eine typische Quarzvererzung, Verkieselung und Basismetallmineralisierung auf.

Insgesamt stützen die geochemischen Ergebnisse die Interpretation, dass es sich hierbei um strukturell kontrollierte Ag-Pb-Zn±Sb-Erzgangsysteme mit scharfen geochemischen Kontrasten handelt, was auf eine starke strukturelle Konzentration von Metallen hindeutet. Diese Eigenschaften sprechen dafür, eingehenden strukturellen Kartierungen und gezielten Probenahmen entlang bekannter Strukturtrends, insbesondere der in Ost-West-Richtung verlaufenden 450 m langen Scherzone im südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets und des in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden mineralisierten Trends im Nordosten, Priorität einzuräumen (siehe Abbildung 2).

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse des Programms 2025 bei Quarry**

Probe-Nr. Easting Northing Höhenlage Au g/tAg g/t Cu ppm Mo ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm

G019802 367989 6224681 941 0,00 0,5 1,8 0,8 3 2 9

G019803 368037 6224657 946 0,00 0,5 1,2 0,5 2 2 2

G019804 368144 6224590 961 0,02 0,5 5,6 0,6 4 4 12

G019805 368215 6224435 934 0,00 0,5 1,7 0,6 138 4 13

G019806 368228 6224291 905 0,00 0,5 2,6 0,5 3 2 17

G019811 370394 6223705 933 0,00 0,5 8,7 1,2 8 2 57

G019812 370390 6223704 933 0,01 0,5 29,3 0,7 14 5 261

G019813 371454 6223663 888 0,00 0,5 0,9 0,5 8 2 20

G019818 371147 6223763 960 0,00 0,5 0,5 0,8 2 2 4

G019821 371070 6223749 963 0,17 0,5 8,1 2,4 63 16 47

G019823 370965 6223637 897 0,00 0,5 0,7 2,3 14 <1 60

G019841 373176 6224414 924 0,01 0,5 4,5 0,7 25 1 33

G019842 373051 6224437 987 0,00 0,5 0,5 0,5 9 <1 19

G019843 372885 6224380 1004 0,01 0,5 2,2 0,5 59 2 34

G019844 371156 6221361 974 0,01 0,5 2,6 80,2 13 7 87

G019845 371127 6220977 1003 0,00 0,5 2,8 4,0 8 1 71

G019846 370776 6221658 909 0,01 0,5 10,6 2,1 30 <1 54

G019847 372085 6222324 883 0,00 0,5 2,0 0,5 60 <1 24

G019848 371912 6225129 1355 0,00 0,5 4,0 0,5 75 2 20

G019849 372036 6225238 1405 0,00 0,5 3,6 0,5 64 3 70

G019851 372012 6225298 1418 0,00 60,8 61,3 0,5 40.900 7 33.600

G019852 371988 6225457 1451 0,00 0,5 1,7 0,5 324 2 282

G019855 372362 6225462 1461 0,00 0,5 2,6 0,5 94 <1 153

G019856 372152 6225433 1460 0,00 0,5 1,5 0,5 53 <1 80

G019857 372149 6225455 1463 0,01 23,7 63,4 0,8 19.200 15 105.000

G019858 372087 6225338 1432 0,00 0,5 2,7 0,5 92 1 471

G019859 369584 6226596 1725 0,00 0,5 0,5 0,5 47 <1 123

G019861 369610 6226492 1703 0,00 0,5 1,0 0,5 9 2 13

G019862 369637 6226400 1686 0,00 0,5 0,5 0,5 6 2 17

G019863 369627 6226282 1674 0,00 0,5 27,2 0,5 27 5 146

G019864 369640 6226256 1668 0,00 0,5 0,5 0,5 6 2 10

G019865 369643 6226219 1664 0,00 0,5 1,0 0,5 4 3 5

G019866 369641 6226166 1664 0,00 0,5 0,5 0,5 4 2 6

**Alle Werte stammen aus Stichproben, die naturgemäß nicht repräsentativ für die gesamten Metallgehalte der mineralisierten Gebiete sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in der Tabelle oben angegebenen Analysewerte zu verlassen. Die oben angeführten Proben sind Teil einer Reihe von fünfundsechzig (65) Proben, die im Rahmen des Programms 2025 entnommen und analysiert wurden.

Probenaufbereitungs- und Analyseverfahren

Die Gesteinsproben wurden vom Feldteam von Palliser entnommen, wobei die Probenstandorte (Koordinaten nach NAD83 UTM Zone 10), Beschreibungen und visuellen Merkmale im Feld verzeichnet wurden. Überdies wurden Fotos aufgenommen. Jede Probe erhielt eine einzigartige Probennummer und wurde zusammen mit einem entsprechenden Probenetikett in einen gekennzeichneten Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden während des Programms sicher aufbewahrt und schließlich von Mitarbeitern von Palliser zur Probenaufbereitung und geochemischen Analyse direkt an die Einrichtung von AGAT Laboratories in Calgary (Alberta) transportiert. AGAT Laboratories ist nach ISO 9001:2015 und ISO/IEC 17025 für bestimmte Analyseverfahren akkreditiert.

Es wurden die folgenden Probenaufbereitungs-, Analyse- und Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollmethoden befolgt:

– Trocknung von < 5 kg, Zerkleinerung von 75 % auf eine Siebgröße von 2 mm, Teilung auf 250 g (Methodencode 200-075)

– Pulverisierung von 85 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometern (Methodencode 200-087)

– Analyse der Metalle durch 4-Säurenaufschluss und induktiv gekoppelter Plasma-/optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (201-070)

– Goldanalyse (Au) durch Brandprobe (202-551)

– Bei einem Goldgehalt von > 10 g/t wurde ein gravimetrisches Analyseverfahren (202-564) durchgeführt.

– Bei Metallgehalten über der oberen Nachweisgrenze wurde ein 4-Säurenaufschluss-, ICP-OES- oder ICP-Massenspektrometrie-(MS)-Verfahren durchgeführt.

– Alle zehn (10) Proben wurde ein (1) zertifiziertes Referenzmaterial oder eine (1) Leerprobe in die Charge eingefügt.

Mindestens zwei (2) Mitarbeiter von Maxus erhielten jeweils alle Analysezertifikate von AGAT Laboratories.

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit historischer Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument Property File PF840196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17 vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde. Die Schätzung ist historischer Natur und erfolgte nicht nach den Parametern oder Kategorien, die von den aktuellen Definitionsstandards des CIM gefordert werden. Es gibt keine direkt vergleichbaren CIM-Kategorien, die auf diese Schätzung angewendet werden können, und nach Kenntnis des qualifizierten Sachverständigen (QP) liegen für das Konzessionsgebiet keine nach modernen Standards durchgeführten Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen vor. Ein QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven einstufen zu können, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sind, um die historische Schätzung aufzuwerten und zu bestätigen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs- bzw. Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der spezifischen Dichte in jedem Gebiet, moderne analytische QA/QC-Maßnahmen mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines 3D-Geologie- bzw. Gehaltsmodells und die Überprüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen gemäß den CIM-Standards.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahme- und Analyseverfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene historische Schätzung fällt unter die Definition einer historischen Schätzung gemäß Vorschrift NI 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 (Einführung von NI 43-101) erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet vor.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo bei jüngsten Arbeiten hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Geological Survey of Canada Memoir – MINFILE No. 094C104 EMPR OF *1992-11; 1993-2 Open File 1992-11, Karte-Nummer 10 BCGS

2 Property File PF840196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17, erstellt von Keith C. Fahrni, P.Eng., datiert mit 14. Juli 1978 – Link

3 Maxus Mining Corp. (2025). Maxus Mining highlights historical polymetallic results at the Quarry Project in British Columbia, Canada [Pressemitteilung]. maxusmining.com/maxus-mining-highlights-historical-polymetallic-results-at-the-quarry-project-in-british-columbia-canada/

Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – Link

Open File 1992-11, Karte-Nr. 10.

§ MINFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 Link

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

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