Advanced Gold Exploration reicht 87 Proben aus dem Kartierungs- und Erkundungsprogramm 2026 auf dem Projekt Silver Belle in Nevada zur Analyse ein

VANCOUVER, B.C. – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Frühjahrsprogramms zur Kartierung und Probenahme im Rahmen von Erkundungsarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Silver Belle in Nevada (das Projekt Silver Belle) bekannt zu geben.

Das Projekt Silver Belle erstreckt sich über circa 2.000 Acres und weist eine dokumentierte historische Produktion auf; unter anderem enthielt eine Lieferung an ein Hüttenwerk im Jahr 1937 rund 1.611 Gramm Silber pro Tonne (g/t, 47 Unzen pro Tonne (oz/t)), 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon aus untertägigen Abbaustätten. Diese Gehalte beziehen sich auf an die Schmelze geliefertes Erz (Smelter-Run Ore) und nicht auf ausgewählte Oberflächenproben und deuten auf eine hochgradige polymetallische Mineralisierung innerhalb des Systems hin.

Das Unternehmen hat 87 Gesteinssplitter- und Stichproben zur geochemischen Analyse an ein unabhängiges, akkreditiertes Labor überstellt.

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die historische Mineralisierung, die in früheren Förderbereichen und in historischen Schürfgruben ermittelt wurde, einschließlich Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink, erneut abzugrenzen und zu bestätigen. Diese Metallvergesellschaftung entspricht Karbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systemen mit vertikaler Zonenbildung und könnte auf die Nähe zu den Bereichen eines Mineralisierungsmilieus mit höheren Temperaturen hinweisen. Das gemeldete Vorkommen einer Wolframmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet stützt zudem die Annahme, dass es sich hier um den Hochtemperaturbereich des Systems handelt, der häufig mit einer intrusionsbedingten Mineralisierung in CRD-Milieus in Zusammenhang steht.

Anhand der Zusammenführung der historischen Daten mit den modernen geochemischen Ergebnissen will das Unternehmen das Vorkommen eines CRD-Systems auf dem Konzessionsgebiet bestätigen und dessen Ausmaße besser definieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden für die Ermittlung vorrangiger Phase-2-Bohrziele für anschließende Explorationsarbeiten von entscheidender Bedeutung sein.

Die Entnahme der Proben erfolgte in den historisch bedeutsamen Minen Phillipsburg und Silver Bell sowie mehr als 20 kleineren Minen und Mineralprospektionsgebieten, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet erschlossen sind. Die Mine Phillipsburg umfasst die Abbaustätte mit der größten historischen Bedeutung auf dem Konzessionsgebiet, die mehrere hundert Meter an unterirdischer Erschließung aufweist. Ober- und unterhalb der Hauptzugangssohle entlang der schichtgebundenen CRD-Mineralisierung fanden in einem leicht einfallenden mineralisierten Horizont beträchtliche Förderarbeiten statt. Der mineralisierte Horizont ist nach wie vor im Einfallen und im Streichen offen und bietet daher ein unmittelbares Explorationsziel für künftige Bohrungen.

Das Explorationsteam war ebenfalls in der Lage, direkten Zugang zu historischen unterirdischen Abbaustätten zu erhalten, was geologische In-situ-Beobachtungen sowie gezielte Probenahmen der mineralisierten Strukturen und Alterationszonen ermöglichte.

Eine zweite Mineralisierungsart besteht aus Quarzgängen und dazugehöriger Verkieselung mit einer Sulfidmineralisierung, einschließlich Bleiglanz, Sphalerit und Stibnit (Antimonsulfid). Die Quarzgänge treten sowohl parallel als auch quer zur Schichtung der Sedimentgesteinsabfolge auf. Die Mineralisierungsart weist Eigenschaften auf, die gewöhnlich mit CRD-Systemen an anderer Stelle im Eureka District im Zusammenhang stehen, wie etwa in der Lagerstätte Ruby Hill, die sich rund 55 Kilometer südwestlich des Projekts Silver Belle befindet.

Das vor Kurzem abgeschlossene Feldprogramm konzentrierte sich auf die Katalogisierung historischer Mineralvorkommen auf dem Konzessionsgebiet und sollte zugleich neue Zielgebiete sowie in der Vergangenheit unzureichend erkundete Zonen innerhalb des Grundbesitzes des Unternehmens ermitteln. Das Hauptaugenmerk des Explorationsteams lag auf:

– Strukturellen Kartierungen: Identifikation wichtiger mineralisierter Korridore und Scherzonen, in denen eine hochgradige Edel- und Basismetallmineralisierung lagern könnte.

– Ermittlung von Zielen: Systematische Bewertung des Konzessionsgebiets, um die Zielgebiete und Koordinaten für die bevorstehende Diamantbohrkampagne 2026 genauer einzugrenzen.

– Entnahme von Proben: 87 Proben wurden auf Grundlage des Vorkommens von hydrothermaler Alteration, Quarzgängen, Verkieselung und sichtbarer Sulfidmineralisierung im Einklang mit dem Explorationsmodell des Unternehmens entnommen.

Der Abschluss dieser Erkundungsphase ist ein wesentlicher Schritt in unserer Explorationsstrategie für 2026, so Arndt Roehlig, President und CEO. Dass wir direkten Zugang zu historischen unterirdischen Abbaustätten hatten und ein ehemals produzierendes CRD-System aus moderner geologischer Sicht unter die Lupe nehmen konnten, ist sehr erfreulich. Wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse zu erhalten und die Definition von Bohrzielen auf dem gesamten Projekt voranzutreiben.

Nach der jüngsten Vereinbarung mit der Firma ProDeMin USA LLC wird das Programm unter der Aufsicht von Dr. Craig Gibson, einem designierten qualifizierten Sachverständigen (QP), durchgeführt. Diese Feldkampagne ist der Auftakt einer umfassenden Bewertung, die die Erstellung eines vollständig konformen technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 ermöglichen soll.

Die Proben wurden zur Analyse mittels Brandprobe auf Gold bzw. ICP-Verfahren auf mehrere Elemente eingereicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die endgültigen Ergebnisse erhalten und veröffentlichen wird, sobald diese vorliegen, wobei dies von den üblichen Bearbeitungszeiten des Labors abhängt. Die Daten aus diesem Programm werden mit dem vorliegenden Datenmaterial aus geophysikalischen Vermessungen zusammengeführt, um die endgültigen Standorte für Bohrungen zu ermitteln.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Craig Gibson, ein QP im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, darunter vor allem die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada hat das Unternehmen sein Portfolio auf den äußerst höffigen Eureka District erweitert. Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung und den Ausbau unterbewerteter Konzessionsgebiete gerichtet, die über beträchtliche historische Arbeiten und Wertschöpfungspotenzial durch die Anwendung moderner Explorationsverfahren aufweisen.

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Aktionärswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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