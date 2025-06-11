Advanced Gold leitet Genehmigungsverfahren für das Bohrprogramm 2026 auf dem Konzessionsgebiet Doyle ein

TORONTO, ONTARIO – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, die erforderlichen Genehmigungen für die Aufnahme eines 3.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Doyle einzuholen. Das im Batchawana Greenstone Belt (BGB) nördlich von Sault Ste. Marie (Ontario) gelegene Konzessionsgebiet Doyle hat sich nach der Entdeckung von sichtbarem Gold und dem Erhalt hochgradiger Oberflächenproben, die während der Feldsaisons 2024/2025 gewonnen wurden, als vorrangiges Projekt hervorgetan.

Explorationsstrategie für 2026

Das Ziel des bevorstehenden Bohrprogramms wird darin bestehen, die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung, die im Zuge der jüngsten Prospektionskampagnen des Unternehmens ermittelt wurde, in der Tiefe und in Streichrichtung zu erproben. Die Bohrungen werden sich insbesondere auf die neu identifizierten und nach Nordosten streichenden Erweiterungsstrukturen konzentrieren, in denen nach Ansicht des Unternehmens eine bedeutende Goldmineralisierung lagern könnte, die bei den historischen Explorationsarbeiten, die auf nach Nordnordwesten streichende Strukturen ausgerichtet waren, übersehen wurde.

Wichtigste Erfolge der Exploration 2024/2025

Die Zielgebiete für die Bohrungen 2026 stützen sich auf hervorragende Oberflächenergebnisse, die in den vergangenen 18 Monaten bekannt gegeben worden sind:

– Entdeckung von sichtbarem Gold: Ende 2024 meldete das Unternehmen die erstmalige Entdeckung von sichtbarem Gold an der Oberfläche auf dem Konzessionsgebiet Doyle.

– Hochgradige Analyseergebnisse: * 13,2 g/t Au und 9,82 g/t Au aus oberflächlichen Stichproben in der neu entdeckten Zone ermittelt.

o 1,23 g/t Au auf 40,6 Metern und 2,4 g/t Au auf 16,2 Metern aus Schlitzprobenahmen ermittelt, womit breite Mineralisierungszonen an der Oberfläche bestätigt werden konnten.

– Historische Korrelation: Diese Oberflächenergebnisse scheinen mit einem bedeutenden Abschnitt im historischen Bohrloch T94-22 zu korrelieren, welches 49,8 g/t Au in einer Tiefe von 80 Metern durchteufte.

Wir freuen uns auf den Erhalt einer neuen Genehmigung, um das Goldkonzessionsgebiet von AUEX weiter auszubauen, so Arndt Roehlig, President und CEO von Advanced Gold. Die Entdeckung von sichtbarem Gold an der Oberfläche im Jahr 2024 hat unser Verständnis des Konzessionsgebiets Doyle grundlegend verändert. Durch den Einsatz moderner LiDAR-Untersuchungen und geophysikalischer Auswertungen haben wir einen Strukturkorridor identifiziert, der noch nie anhand von Bohrungen erprobt wurde. Dieses Programm stellt unsere bislang offensivste Maßnahme dar, um das Potenzial des Batchawana Greenstone Belt für die Auffindung eines Vorkommens vom Hemlo-Typ zu erschließen.

Das Unternehmen ist dabei, Verträge mit Bohrdienstleistern abzuschließen, um ein Bohrprogramm für das Frühjahr 2026 zu erarbeiten.

Qualifizierter Sachverständiger

James Atkinson, MSc, PGeo, ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um alle für das Konzessionsgebiet vorliegenden historischen Informationen zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf die historischen Probenahmen, Bohrergebnisse und die von Dritten erbrachten technischen Arbeiten. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die Probenahmen und Analysearbeiten im Einklang mit den Standardverfahren der Branche erfolgten. Die bereitgestellten Informationen liefern einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Im Namen des Board of Directors

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Unternehmenswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

Kanada

email : arndtroehlig@gmail.com

Pressekontakt:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

email : arndtroehlig@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Tiefsee-Kartierungsinitiative von NOAA in der Nähe von Amerikanisch-Samoa Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik