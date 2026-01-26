Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Tiefsee-Kartierungsinitiative von NOAA in der Nähe von Amerikanisch-Samoa

Vancouver, BC, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCPK: CUHRF) (FWB: X45) (Deep Sea oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Förderung kritischer Mineralien in der Tiefsee konzentriert, hat heute die Ankündigung begrüßt, dass die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) eine großangelegte Initiative zur Kartierung und Charakterisierung des Tiefseebodens in den Bundesgewässern vor der Küste von Amerikanisch-Samoa durchführen wird.

Öffentlichen Berichten zufolge sind im Rahmen des Programms der NOAA vor allem hochauflösende Kartierungen des Meeresbodens, die Charakterisierung der geologischen Verhältnisse und die Erfassung von umweltrelevanten Basisdaten in einem größeren Areal der Tiefsee vorgesehen. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets der US-Regierung, das bessere Einblicke in die heimischen Tiefseemineralsysteme aus wissenschaftlicher Sicht vermitteln und Orientierung bei zukünftigen Entscheidungen auf politischer und regulatorischer Ebene sowie im Bereich der Ressourcenplanung bieten soll.

Die Kartierungsinitiative findet im Rahmen der Agenda des US-Handelsministeriums für kritische Offshore-Mineralien statt und folgt auf die jüngsten Maßnahmen der Exekutive, mit denen die strategische Bedeutung der Sicherung eines langfristigen Zugangs zu kritischen Mineralien für die nationale Verteidigung, die moderne Produktion, die Energiewende und auch Zukunftstechnologien betont wird.

Wir betrachten das Tiefsee-Kartierungsprogramm der NOAA als einen sinnvollen und notwendigen Schritt zum Aufbau der wissenschaftlichen und ökologischen Grundlagen, die für eine verantwortungsvolle Tiefsee-Mineralexploration erforderlich sind, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. Hochwertige Geodaten und umweltrelevante Basisdaten sind wesentliche Voraussetzungen für eine glaubwürdige, langfristige Erschließung von Mineralressourcen in der Tiefsee.

PRIORISIERUNG KRITISCHER MINERALIEN UND NATIONALE SICHERHEIT

Tiefseemineralsysteme, wie etwa polymetallische Knollen und Krustenablagerungen, enthalten Metalle wie Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Seltenerdmetalle, die für Verteidigung und Luftfahrt, Energiespeicher und Elektrifizierungsinfrastruktur, moderne Produktionsmethoden und Robotik sowie künstliche Intelligenz und Lieferketten für Hochleistungsrechensysteme unverzichtbar sind.

Angesichts des sich verschärfenden geopolitischen Wettbewerbs um kritische Mineralien und der zunehmenden Einschränkungen für terrestrische Lieferketten richten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einen stärkeren Fokus auf heimische und von Verbündeten kontrollierte strategische Rohstoffquellen, einschließlich des Tiefseebodens.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Notierungserklärung, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

SOZIALE MEDIEN

Website: www.deepseamineralscorp.com

Facebook: www.facebook.com/deepseacorp/

Instagram: www.instagram.com/deepseacorp

X: x.com/deepseacorp

LinkedIn: www.linkedin.com/company/deepseacorp

YouTube: www.youtube.com/@deepseacorp

IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss der Namensänderung, die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralvorkommen enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deep Sea Minerals Corp.

James A. Deckelman

Suite 200 – 99 Yorkville Avenue

ON M5R 3K5 Toronto

Kanada

email : info@deepseamineralscorp.com

Pressekontakt:

Deep Sea Minerals Corp.

James A. Deckelman

Suite 200 – 99 Yorkville Avenue

ON M5R 3K5 Toronto

email : info@deepseamineralscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ostern 2026 im The Nautilus Maldives Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik