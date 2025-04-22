  • Ostern 2026 im The Nautilus Maldives

    Ein kunstvoll inszeniertes Fest mit dem Schweizer Starkoch der Staatsmänner und Könige & natürlich Schokolade

    BildOstern 2026 lädt The Nautilus Maldives zu einem opulenten Fest, bei dem Farben, Kreativität und das unverwechselbare Inselgefühl miteinander verschmelzen. Auf der ultra-luxuriösen Privatinsel im Bohemian-Stil entfaltet sich das Osterfest wie ein lebendiges Kunstwerk – mit Tagen voller leuchtender Farbtöne, fantasievollen Momenten und einer Zeit, die sanft wie die Gezeiten vergeht.

    Kulinarische Erlebnisse in lebendigen Farben

    Ein besonderes Oster-Highlight: Gregor Zimmermann, Schweizer Staatschefkoch und Küchenchef des legendären Bellevue Palace in Bern, bringt seine preisgekrönte Kochkunst auf die Insel. Als Mitglied des renommierten Le Club des Chefs des Chefs präsentiert er zwei exklusive Fünf-Gänge-Menüs sowie eine Schokoladen-Meisterklasse. Seine Kreationen verbinden alpine Aromen mit den Schätzen der maledivischen Meere – präzise, kraftvoll und kunstvoll inszeniert.

    Auch die Kulinarik im The Nautilus wird zu einem Kunstwerk. Gäste genießen farbwechselnde Cocktails beim Shades of the Horizon Sunset Pop-up im Naiboli, lebhafte Stranddinner und einen festlichen Osterbrunch im Thyme. Ohne feste Speisekarten oder Öffnungszeiten entsteht jedes Festmahl spontan – inspiriert von den Wünschen der Gäste und dem freien Geist der Insel.

    Ein Fest, das die Gäste selbst gestalten

    Im Mittelpunkt des Osterprogramms stehen eine Reihe künstlerischer Erlebnisse, inspiriert vom facettenreichen Farbspektrum der Insel. Von Familien-Kreativ Sessions mit eingeladenen maledivischen Künstlern bis hin zu einem wachsenden, gemeinschaftlichen Strandkunstwerk wird ein Fest der Freude, Kreativität und Erneuerung mitgestaltet von allen Gästen zelebriert.

    Rituale der Farben im Solasta Spa

    Das Solasta Spa eröffnet die Osterwoche mit einer kuratierten Auswahl farbinspirierter Heil- und Erneuerungsrituale.
    o Radiant Awakening – inspiriert von warmen Gelbtönen: ein sanft revitalisierendes Peeling kombiniert mit einer wohltuenden Massage.
    o Harmony Within – geprägt von Grüntönen der Natur: Aloe, Kristallklangtherapie und harmonisierende Massage.
    o Ocean Stillness – in tiefem Blau: Meersalzpeeling und ein meditatives Shirodhara-Ritual.
    o Tender Renewal & Soulful Reflection – Rosa- und Violettnuancen neu interpretiert: Rosenquarz, Aromatherapie und eine sanft erneuernde Gesichtsanwendung.
    Jedes Ritual ist ein multisensorisches Erlebnis, das Körper und Geist weckt, beruhigt und erneuert.

    Inspiration für junge Entdecker

    Für die jüngsten Gäste wird Ostern zu einer farbenfrohen Abenteuergeschichte. Highlights sind die „Bunny Kickoff“-Party, meerinspirierte Kreativworkshops, pastellfarbene Batik-Sessions, Schatzsuchen und die beliebte Every Bunny Wins Easter Egg Hunt. Der Young Wonderers-Club verwandelt sich in einen Raum voller Farbe, Fantasie und Inselabenteuer. Im ecoBirdy Ocean Lab vertiefen Kinder spielerisch ihr kreatives Potenzial und lernen gleichzeitig über die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Ozeane – sowie darüber, wie aus recycelten Kunststoffen kleine Kunstwerke entstehen.

    Gemeinsame Familienmomente

    Unter dem Abendhimmel am Strand des Thyme genießen Familien ein farbenfrohes Dinner und gestalten in der „Palette of Joy“-Ecke gemeinsam süße Kreationen. Am Ostersonntag lädt das Thyme zu einem festlichen Brunch mit goldenen Akzenten ein: goldinspirierte Gerichte, tropische Köstlichkeiten und Live-Handpan-Musik schaffen eine feierlich-sanfte Atmosphäre. Zum Abschluss der Art of Bohemia-Woche verbringen Familien einen entspannten Nachmittag am Strand – ein Ausklang voller Lachen, Spiel und gemeinsamer Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.

    Eine Woche voller Farben, Verbindungen und Neuanfänge

    Im The Nautilus ist Ostern mehr als ein Feiertag – es ist ein Fest der Erneuerung, der Kreativität und des freien Gestaltens. Ob in den ecoBirdy Workshops, beim Mitwirken an farbenfrohen Kunstwerken, bei kulinarischen Momenten ganz nach persönlichem Geschmack oder beim entspannten Verweilen am Strand: Jeder Gast wird Teil einer Geschichte, die von Freiheit, Leichtigkeit und lebendiger Inspiration erzählt.

    Weitere Informationen unter: Easter Canvas at The Nautilus Maldives

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    The Nautilus Maldives
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 089 35612486
    web ..: https://www.zierercom.com/
    email : annette.zierer@zierercom.com

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: 089 35612486


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ostern 2025: The Nautilus Maldives setzt mit ecoBirdy auf Nachhaltigkeit
      Vom 15. bis 22. April 2025 bietet die luxuriöse Privatinsel eine Vielzahl von Aktivitäten, die Umweltbewusstsein und familiäre Bindungen stärken....

    2. „Schweizer Staatskoch“ Gregor Zimmermann gibt 2026 ein kulinarisches Oster-Gastspiel im The Nautilus Maldives
      Der Küchenchef des legendären Grandhotels Bellevue Palace in Bern, gastiert mit seiner Kochkunst Ostern (3.-5. April 2026) auf der ultra-luxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives....

    3. Unwritten Nights: Grenzenlose Liebe im The Nautilus Maldives zum Valentinstag 2026
      2026 feiert The Nautilus Maldives den Valentinstag mit "Unwritten Nights" - einem ganz persönlichen Erlebnis für jedes Paar...

    4. Adan Gomez leitet ab sofort das The Nautilus Maldives
      Adan Gomez, ein Experte in der Ultra-Luxury-Hospitality, übernimmt die Leitung der exklusiven Privatinsel The Nautilus Maldives....

    5. JUNI 2025: Wellness Awakening Festival im The Nautilus Maldives
      Im Juni 2025 verwandelt sich The Nautilus Maldives in eine Oase der ganzheitlichen Heilung....

    6. Valentinstag 2025: Auf den Spuren der Liebe im The Nautilus Maldives
      The Nautilus Maldives, das ultraluxuriöse Private Island-Resort der Malediven, setzt zum Valentinstag 2025 neue Standards in Sachen Privatsphäre, maßgeschneidertem Service und unendliche Möglichkeiten...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.