Adan Gomez leitet ab sofort das The Nautilus Maldives

Adan Gomez, ein Experte in der Ultra-Luxury-Hospitality, übernimmt die Leitung der exklusiven Privatinsel The Nautilus Maldives.

Mit Adan Gomez wurde ein Top-Experte mit umfassender Expertise in der Ultra-Luxury-Hospitality zum neuen General Manager der ultraluxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives ernannt. Besondere Kenntnisse bringt Adan Gomez im Management privater Luxusresidenzen mit bis ins Detail maßgeschneiderten Angeboten mit. Gerade diese super-personalisierten Angebote und die unglaubliche Privatsphäre machen The Nautilus Maldives zu einem der exklusivsten Resorts der Malediven.

Zuletzt leitete Adan Gomez als General Manager das Canouan Estates Resort St. Vincent, Leading Hotels of the World, und als Director of Private Homes das One&Only Mandarina, Nayari, Mexiko. Hotelmanagement studierte Adan Gomez an der Latin American University und am IAP Career College.

Zu den Stärken von Adan Gomez zählen seine außergewöhnlichen strategischen Führungsqualitäten, sein operativer Scharfsinn und seine akribische Liebe zu Detail sowie effektives Teambuilding und innovative Servicestandards: alles Fähigkeiten, die zum Anforderungsprofil von The Nautilus passen. Denn die maßgeschneiderten Angebote im The Nautilus, die absolut alles jederzeit und überall im The Nautilus ermöglichen, erfordern ein gutes Auge für Details und absolute Professionalität im Service.

Adan Gomez kommentierte seine Ernennung: „Ich fühle mich geehrt, The Nautilus Maldives zu leiten, denn die luxuriöse Privatinsel definiert Luxus im Indischen Ozean neu. Zu meinen Zielsetzungen zählen die Stärkung des operativen Geschäfts und neue strategische Partnerschaften. Aber ich möchte unsere Gäste noch stärker mit unseren Ideen und Werten von Service und Gastfreundschaft verbinden, damit sie die einzigartigen Erlebnisse erfahren, die wir hier ermöglich, um die Position von The Nautilus zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Ultra-Luxus-Hospitality zu festigen.“

Althaf Mohamed Ali, COO von Pulse Hotels & Resorts, kommentierte: „Wir freuen uns, Adan im The Nautilus Maldives willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Expertise und sein Engagement für die personalisierte Ultra-Luxus-Hospitality stimmen mit den Werten von The Nautilus überein. Wir sind überzeugt, dass er eine neue Ära der Innovation und Exzellenz bei The Nautilus einleitet.“

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

