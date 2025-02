Refined Energy Corp beauftragt TerraLogic Exploration mit der Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete Basin und Milner

Strategische Partnerschaft zur Optimierung der Explorationsplanung für die Konzessionsgebiete Basin und Milner

Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma TerraLogic Exploration Inc. (TerraLogic) mit der Überprüfung und Analyse von Daten zu den Konzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan beauftragt hat. TerraLogic wird einen Vorschlag für die für Sommer geplanten Arbeitsprogramme auf beiden Konzessionsgebieten ausarbeiten. Refined hat die Option, jedes der Konzessionsgebiete vollständig zu erwerben, wie in der Pressemitteilung vom 7. August 2024 beschrieben.

Die Konzessionsgebiete Basin und Milner

Das Konzessionsgebiet Basin ist aussichtsreich für eine in der Diskordanz und im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierung, während der Schwerpunkt im Konzessionsgebiet Milner auf dem zutage tretenden Pegmatit und der strukturell damit verbundenen Mineralisierung liegt. Das Konzessionsgebiet Basin befindet sich in unmittelbarer Nähe des Highway 905 und liegt im nordöstlichen Teil des Athabasca-Beckens. Bei früheren Explorationsarbeiten wurden radioaktive Anomalien im Zusammenhang mit linearen und leitfähigen Merkmalen identifiziert. Das Konzessionsgebiet Milner befindet sich etwa 5 Kilometer westlich von Missinipe und dem Highway 102 und 60 Kilometer nördlich von La Ronge, Saskatchewan. Bei früheren Arbeiten wurde an mehreren Stellen eine Uranmineralisierung identifiziert.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: Wir sind der Ansicht, dass die Konzessionsgebiete Basin und Milner noch nicht ausreichend erkundet sind und unser Vorzeigeprojekt Dufferin, für das wir ein Bohrprogramm planen, in positiver Weise ergänzen. Die Konzessionsgebiete Basin und Milner zeigen unser Engagement für den Erwerb attraktiver Explorationsmöglichkeiten für das Unternehmen. Diese Akquisitionen unterstützen die Strategie des Unternehmens, ein robustes, auf Uran fokussiertes Portfolio in der Region des Athabasca-Beckens, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen und seine traditionsreiche Geschichte der Exploration, Entdeckung und Entwicklung bekannt ist, zusammenzustellen.

Qualifizierte Sachverständige

Michelle McKeough, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigeprojekt von Refined ist das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken, wo es ein Bohrprogramm plant. Refined hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: (604) 398-3378

E-Mail: Info@refinedenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den voraussichtlichen Beginn und die Dauer der vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Marketingaktivitäten und der Schuldenvergleich, einschließlich des Abschlusses und des voraussichtlichen Abschlussdatums, beziehen.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich Annahmen in Bezug auf das Startdatum und die Dauer des Werbeprogramms des Unternehmens und die Akzeptanz des Werbeprogramms des Unternehmens durch die Canadian Securities Exchange, die Annahme, dass die Canadian Securities Exchange die Bedingungen des Schuldenvergleichs akzeptieren wird, und die Annahme, dass der Schuldenvergleich wie derzeit erwartet zum derzeit erwarteten Zeitpunkt stattfinden wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem, dass das Budget für das Marketingprogramm des Unternehmens möglicherweise nicht ausreicht, um die Marketingaktivitäten für die vorgesehene Dauer fortzusetzen; dass die Canadian Securities Exchange Einwände gegen das Werbeprogramm des Unternehmens erheben und von ihrem Ermessen Gebrauch machen könnte, um die Werbeaktivitäten des Unternehmens zu stoppen oder dem Unternehmen andere Strafen aufzuerlegen; und dass der Schuldenvergleich nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, unter anderem als Ergebnis des Ausbleibens der Genehmigung der Canadian Securities Exchange für den Schuldenvergleich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

