JUNI 2025: Wellness Awakening Festival im The Nautilus Maldives

Im Juni 2025 verwandelt sich The Nautilus Maldives in eine Oase der ganzheitlichen Heilung.

Mit einem Wellness Awakening Festival zelebriert The Nautilus Maldives, im Juni 2025 ganzheitliche Heilung, das innere Gleichgewicht und echte Erholung. Das ultraluxuriöse Private Island-Resort im UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll wird zu einem Ort für natürliche Heilung und stille Erneuerung.

Im Mittelpunkt steht das „Wellness Reset“ – ein neues Detox Treatment im Solasta Spa, bei dem Körper, Geist und Seele auf sanfte Weise gereinigt werden. Das Ritual beinhaltet eine Kombination aus Yoga, bewussten Atemübungen, einer Lymphdrainage und einem taoistisch inspirierten Tee-Bad. Das Wellness Reset unterstützt die natürliche Regeneration, fördert Klarheit und bringt tiefe Entspannung.

Begleitet wird das Wellness-Festival mit maßgeschneiderten Angeboten zum Global Wellness Day am 14. Juni und zum Internationalen Yoga-Tag am 21. Juni. Die Gäste können sich auf Massage-Workshops, geführte Meditationen, Strand- und Aerial-Yoga sowie Klangheilungsrituale freuen. An den Voll- und Neumondnächte werden spezielle Vollmondrituale angeboten und maledivische Künstler leiten kreative Workshops, in denen Gäste mit Kunst und Erzählungen in die eigene Innenwelt eintauchen können.

In Zusammenarbeit mit Maison Caulières und Omorovicza bietet das Spa zudem Behandlungen an, die französische Sinnlichkeit mit ungarischen Mineralbadtraditionen vereinen – ein exklusives Zusammenspiel aus Natur und Pflege.

Mit nur 26 Häusern und Residenzen zählt The Nautilus zu den individuellsten Hideaways weltweit. Die Häuser sind großzügig gestaltet und bieten höchste Privatsphäre. Wellness folgt hier keinem festen Plan, sondern entsteht im eigenen Rhythmus. Denn im The Nautilus gibt es keine Zeitpläne oder Öffnungszeiten. Alles ist rund um die Uhr und auf der ganzen Insel verfügbar und bis ins letzte Detail auf jeden einzelnen Gast abgestimmt, egal ob Essen, Wellness oder jede andere denkbare Aktivität. Das Wellness Awakening im Juni ist eine stille Einladung, innezuhalten, durchzuatmen und ganz bei sich zu sein – am Meer, im eigenen Tempo.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Nautilus Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://www.thenautilusmaldives.com

email : annette.zierer@zierercom.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Energiespeicher und Rohstoffe Contest Video Mitteilung Nr. 4: Keywordkönig Videos ein SEO-Turbo?