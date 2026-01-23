Aegis Critical Energy Defence beruft Ramtin Rasoulinezhad in sein Board of Directors

Vancouver, British Columbia – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. April 2026 Herrn Ramtin Rasoulinezhad in das Board of Directors des Unternehmens berufen hat.

Wie bereits angekündigt, stärkt die Ernennung von Herrn Rasoulinezhad das Unternehmen auf seiner Mission, sichere, resiliente und cyberresistente Energieplattformen für Energiesouveränität, Verteidigung, nationale Sicherheit und missionskritische Einsätze bereitzustellen.

Herr Rasoulinezhad hat sich als Führungsexperte und CEO im Technikbereich auf den Aufbau von sicheren und besonders zuverlässigen Energieplattformen für kritische Infrastruktureinrichtungen spezialisiert. Er verfügt über umfangreiche Führungserfahrungen in der Konzeption, Integration und Implementierung fortschrittlicher Energiesysteme in den Bereichen Energieversorgung, Öl und Gas, Schifffahrt und Verteidigung.

Im Laufe seiner Karriere war Herr Rasoulinezhad unter anderem in leitender Stellung in Energie- und Infrastrukturprojekte eingebunden, die von großformatigen Industriebauten über Hybridenergiesysteme bis hin zu Energieplattformen der nächsten Generation reichten und einen Gesamtwert von über 1 Mrd. $ ausmachten. Sein Kompetenzbereich erstreckt sich von großen Raffinerie- und Industrieprojekten über moderne Batteriesysteme und Mikronetze bis hin zu missionskritischen Energielösungen.

Erfahrungen sammelte er unter anderem in der:

– Leitung großformatiger Industrie- und Energieprojekte, einschließlich komplexer elektrischer und messtechnischer Systeme für kritische Infrastruktureinrichtungen;

– Entwicklung und Implementierung erneuerbarer Energie- und Hybridenergiesysteme bei Versorgungs- und Industrieunternehmen sowie an abgelegenen Einsatzorten;

– Aufsicht über die Fertigung und Auslieferung modularer Energiesysteme für Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Gesundheitswesen, Verteidigung und Netzinfrastruktur;

– Planung, Entwicklung und Vermarktung moderner Batterie- und Hybridenergielösungen für die Schifffahrt und missionskritische Umgebungen;

– Mitwirkung an patentierten Hybridenergiesystemen zur Erzeugung und Speicherung von Strom samt intelligenter Steuerung, die auch unter rauen Betriebsbedingungen eine durchgehende Verfügbarkeit und höhere Stromqualität gewährleisten;

– Beratende und technische Leitung im Rahmen bedeutender Initiativen im Energie- und Verteidigungssektor.

Die Arbeiten von Herrn Rasoulinezhad verbinden fundierte ingenieurtechnische Präzision mit strategischer Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt auf hybriden Energiesystemen, fortschrittlichen Energiespeichern, SMR-integrierten Architekturen, quantengestützter Cybersicherheit und resilienten Steuerungssystemen wie EMS, PMS und Mikronetzen. Sie alle dienen dem Ziel, die Resilienz, Zuverlässigkeit und Dekarbonisierung im großen Maßstab zu verbessern.

Der Technikexperte bekleidete Führungsrollen in den Vereinigten Staaten und Kanada und war unter anderem Chief Technology Officer bei AMPS in Baton Rouge, Chief Technology Officer bei Shift Clean Energy in Vancouver sowie Director of Hybrid Solutions bei AVL in Hamilton (Ontario). In diesen Funktionen beaufsichtigte er die Entwicklung und Implementierung von sicheren und leistungsstarken Energiesystemen, die für den Einsatz in anspruchsvollen betrieblichen und verteidigungsrelevanten Umgebungen vorgesehen sind.

Herrn Rasoulinezhads Erfolgsbilanz in der Skalierung komplexer Technologien reicht von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase über die Qualifizierung bis hin zur Fertigung im Industriemaßstab. Dabei konnte er aus modernen und innovativen Energiekonzepten konsequent wirtschaftlich tragfähige Lösungen schaffen und den Unternehmenswert langfristig steigern.

Seine akademische Ausbildung umfasst zwei Master-Studiengänge (MSc) in den Fachbereichen Energiesysteme und Energieelektronik, ein Doktorat (PhD) mit Schwerpunkt auf hybriden dezentralen Energiequellen sowie einen MIT-Führungslehrgang. Zuletzt hat Herr Rasoulinezhad im Rahmen der Zertifizierung zum Chief Technology Officer am MIT Professional Education Program teilgenommen und einen Vortrag zu modernen Energiearchitekturen im Verteidigungssektor gehalten. Seine Präsentation finden Sie unter dem nachfolgenden Link: aegiscriticalenergy.com/ceo-introduction

Er wurde zum Canadas Clean50 Emerging Leader gekürt und mit dem Business in Vancouver Forty Under 40 Award ausgezeichnet.

Als CEO wird Herr Rasoulinezhad das Unternehmen Aegis Critical Defence Energy durch seine nächste Wachstumsphase führen und die weiteren Arbeiten des Unternehmens auf dem Gebiet der sicheren Hybridenergiesysteme, resilienten Mikronetze, SMR-nahen Architekturen und quantengestützten Cybersicherheit für Verteidigungs- und Energieanwendungen verantworten.

In allen Nationen arbeitet man mit Hochdruck an der Modernisierung der Energie-Infrastruktur, so Herr Rasoulinezhad. Aegis sieht seine Aufgabe in der Bereitstellung von sicheren, resilienten und betrieblich überlegenen Energieplattformen. Diese Systeme sind in der Lage, Cyberbedrohungen abzuwehren, einen nahtlosen Betrieb zu gewährleisten und die Verteidigungsbereitschaft auf den neuesten Stand zu bringen.

Die Führungsriege von Aegis Critical Defence Energy hat Herrn Rasoulinezhad in seiner neuen Funktion großes Vertrauen ausgesprochen und auf seine Vielseitigkeit verwiesen, die in seiner fachlichen Tiefe, Erfahrung im Verteidigungssektor sowie Erfolgsbilanz bei der Skalierung moderner Energietechnologien zum Ausdruck kommt.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

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Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert moderne Batterieenergiespeichersysteme für Anwendungen in der Verteidigung, in kritischen Infrastruktureinrichtungen, in der Industrie und in KI-Rechenzentren. Über strategische Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften und international führenden Technologieunternehmen stellt Aegis leistungsstarke, intelligente und sichere Energiesysteme für die nächste Generation von missionskritischen Einsätzen bereit.

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Chris McGillivray

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

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