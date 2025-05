Aestheticbedarf wird Teil der Healthcare Holding Schweiz Gruppe

Mit der Integration von Aestheticbedarf AG erweitert Healthcare Holding Schweiz ihr Portfolio im Bereich ästhetischer Medizintechnik und baut ihre Marktposition gezielt aus.

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Aestheticbedarf AG. Healthcare Holding Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.

Baar, Schweiz – April 2025

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der Aestheticbedarf AG in Affoltern abgeschlossen. Die Aestheticbedarf ist ISO zertifiziert und vertreibt exklusive, preiswerte Markenprodukte für ästhetische Anwendungen, unter anderem mit Hyaluron, Laser, IPL, Microneedling, Kryolipolyse, Mesotherapie, Radiofrequenz und Tiefenreinigung sowie Verbrauchsmaterialien.

Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der Healthcare Holding Schweiz und Partner bei Winterberg erklärt hierzu: „Die Aestheticbedarf AG verstärkt unsere neu etablierte Plattform Medical Beauty mit der CDP Swiss AG und der CDP Austria GmbH. Mit ihrem Ansatz, dass Qualität nicht immer teuer sein muss, erreicht sie eine Vielzahl von Anwendern in der gesamten Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Bereich mit insgesamt drei Portfoliofirmen mit voller Kraft durchstarten können.“

Pascal Hauser, Geschäftsführer der Aestheticbedarf, fügt hinzu: „Wir freuen uns auf die spannende Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Mit Sicherheit werden wir unsere Erfolgsgeschichte zusammen mit der Healthcare Holding Schweiz fortschreiben – wir sind alle hochmotiviert! Im Verbund mit anderen Unternehmen der Gruppe werden wir unseren Kunden noch bessere Angebote machen können.“

Über Aestheticbedarf AG

Die Aestheticbedarf AG in Affoltern am Albis führt nach schweizerischen und europäischen Normen geprüfte Geräte für ästhetische Behandlungen mit Hyaluron, Laser, IPL, Microneedling, , Kryolipolyse, Mesotherapie, Radiofrequenz und Tiefenreinigung sowie Verbrauchsmaterialien. Hierbei liegt der Fokus auf preiswerte Markenprodukte mit hoher Qualität. Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Technologien stehen hierbei an oberster Stelle.

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über die Aestheticbedarf AG finden Sie unter www.aestheticbedarf.ch

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch

