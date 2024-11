Neue Healthcare-Kanzlei in Düsseldorf: Dr. Claudia Nawroth gründet Nawroth Healthcare Law & Litigation

Neue Spezialkanzlei für regulatorische Beratung und Prozessführung im Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbereich startet in Düsseldorf.

Zum 1. November 2024 hat Dr. Claudia Nawroth ihre eigene Kanzlei in Düsseldorf eröffnet: Nawroth Healthcare Law & Litigation. Die neue Boutique-Kanzlei vereint fundierte regulatorische Beratung und Prozesskompetenz für Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen. Nach 23 Jahren in Großkanzleien, davon 18 Jahre bei Clifford Chance, bringt Dr. Nawroth umfassendes Know-how, tiefgehende Branchenkenntnis und ein hohes internationales Service-Level in ihre spezialisierte Beratung ein. Für das kommende Jahr ist ein moderates Wachstum der Kanzlei geplant.

Dr. Claudia Nawroth, die in der Branche als exzellent vernetzt gilt, begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2002 bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Düsseldorf. Dort war sie im renommierten Pharmarechts-Team von Ulf Doepner und Dr. Ulrich Reese tätig, bevor sie 2007 mit Dr. Ulrich Reese und weiteren Associates zu Clifford Chance wechselte. In der Healthcare-Praxis unter der Leitung von Dr. Peter Dieners und Dr. Ulrich Reese baute sie als Counsel ihre Expertise im Gesundheitsrecht weiter aus. Über die letzten zwei Jahrzehnte hat sich Dr. Nawroth als führende Expertin für regulatorische Fragestellungen etabliert und verfügt über umfassende Erfahrung im Heilmittelwerberecht sowie in der Produkthaftung.

Besondere Anerkennung erlangte Dr. Nawroth durch ihre Tätigkeit für die Bundesregierung: Sie beriet die Taskforce Impfstoffproduktion und das Bundesministerium für Gesundheit zu Impfstofflieferverträgen und den sogenannten Pandemiebereitschaftsverträgen, die die Impfstoffversorgung in Deutschland bei Gesundheitsnotständen sicherstellen sollen. Darüber hinaus hat sie sich in der Gestaltung und Verhandlung branchenspezifischer Verträge hervorgetan.

„_Ich freue mich sehr, mit Nawroth Healthcare Law & Litigation das Angebot für hoch spezialisierte Beratung im Pharma- und MedTech-Bereich zu erweitern und meine langjährige Erfahrung gezielt für die Bedürfnisse dieser dynamischen Branche einzusetzen,“_ sagt Dr. Claudia Nawroth. _“Mit meiner Kanzlei möchte ich ein internationales Service-Level mit einer persönlichen und agilen Beratung verbinden, die Unternehmen, Dienstleister und Behörden im Gesundheitssektor optimal unterstützt._“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nawroth Healthcare Law & Litigation

Frau Claudia Nawroth

Girardet Haus Königsallee Girardet H

Düsseldorf 40212

Deutschland

fon ..: 0211 238 55 200

web ..: https://www.nawroth-legal.com

email : cn@nawroth-legal.com

Nawroth Healthcare Law & Litigation ist eine neue hochspezialisierte Kanzlei mit klarem Fokus auf regulatorische Fragestellungen, forensische Angelegenheiten und die Vertragsgestaltung im Healthcare-Bereich. Zu den Mandanten von Dr. Claudia Nawroth gehören führende Pharmaunternehmen, Biotech-Firmen, Medizinprodukthersteller, Bundesministerien und Bundesoberbehörden und Dienstleister im medizinischen Bereich.

Pressekontakt:

Nawroth Healthcare Law & Litigation

Frau Claudia Nawroth

Girardet Haus Königsallee Girardet H

Düsseldorf 40212

fon ..: 0211 238 55 200

email : cn@nawroth-legal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Norddampf Keynote 2024: Innovation und Gesundheit für Deutschlands Kräutermarkt Der Netzbetreiber E.DIS aus Brandenburg realisiert zügige technische Lösung nach Havarie in Velten