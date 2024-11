Norddampf Keynote 2024: Innovation und Gesundheit für Deutschlands Kräutermarkt

Am 21.11. um 18:00 Uhr zeigt Norddampf live auf norddampf.com/keynote Produktneuheiten und Innovationen für gesunden, erschwinglichen Kräuterkonsum.

_Hamburg, 18. November 2024_ – Am 21. November 2024 um 18:00 Uhr überträgt das

Delmenhorster Unternehmen Norddampf mit Nebensitz in Ganderkesee seine mit Spannung

erwartete Keynote exklusiv auf norddampf.com/keynote. Gedreht wurde die Präsentation im

ikonischen Medienbunker in Hamburg, um die neuesten Innovationen und Visionen für den

deutschen Kräutermarkt zu präsentieren – unter der Leitung von Visionär Timo Ellermann

alias Timo.Norddampf.

Norddampf hat sich zum Ziel gesetzt, Kräuterverdampfen in Deutschland zu revolutionieren.

Das Unternehmen macht die gesündeste Form der Einnahme – das Vaporisieren –

massentauglich und erschwinglich. Mit Hochleistungs-Vaporizern, die modernste

Technologie mit stilvollem Design vereinen, ermöglicht Norddampf den Zugang zu

schadstoffarmen Kräuterkonsum zu fairen Preisen.

„Unsere Mission ist es, innovative Canna-Tech für alle verfügbar zu machen“, erklärt

Timo.Norddampf. „Wir möchten das Dampferlebnis in Deutschland mit leistungsstarken und

erschwinglichen Vaporizern auf das nächste Level heben und gesunde Alternativen für den

Konsum bieten.“

Die Keynote bietet spannende Produktvorstellungen, tiefe Einblicke in die Zukunft des

Dampfens und exklusive Präsentationen der neuesten Entwicklungen von Norddampf. Seien

Sie dabei, wenn Timo.Norddampf und sein Team ihre Vision für einen gesünderen und

innovativeren Kräuterkonsum vorstellen.

Weitere Informationen und eine Erinnerung zur Veranstaltung finden Sie unter

norddampf.com/keynote.

Warum Sie teilnehmen sollten:

Die Keynote verspricht spannende Highlights:

? Premieren: Enthüllung, brandneuer Vaporizer, Zubehörteile und exklusiver Neuheit!

? Hintergrundinfos: Einblicke in die Technologien und Konzepte, die die neuen

Produkte auszeichnen.

? Vision: Erfahren Sie, wie Norddampf Nachhaltigkeit, Innovation und

Kundenzufriedenheit miteinander verbindet.

Event-Details:

? Datum: 21. November 2024

? Uhrzeit: 18:00 Uhr

? Ort: Online unter www.norddampf.com/keynote

? Teilnahme: Kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Norddampf

Herr Alexander Weiher

Hasberger Straße 89

27751 Delmenhorst

Deutschland

fon ..: +4917680088944

web ..: https://www.norddampf.com

email : presse@norddampf.com

Norddampf ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf Premium-Kräutergeräte spezialisiert hat. Mit einem unerreichten Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit arbeitet Norddampf stetig an der Entwicklung von ausgereifter und fortschrittlicher Canna-Tech. Im Zentrum der Geschäftsstrategie von Norddampf steht die Mission, das Dampferlebnis in Deutschland auf das nächste Level zu heben und gesunde Alternativen für den Konsum anzubieten.

