Äußerst wertvoll und gefragt – Lithium

Elektrofahrzeuge gewinnen an Zuspruch, damit steigt der Lithiumbedarf weiter an.

Angetrieben wird ein Elektrofahrzeug von einer Batterie, dessen Hauptbestandteil Lithium ist. Bis 2030 wird laut Schätzungen der Elektromobilitätsmarkt rund 90 Prozent des produzierten Lithiums aufsaugen. Traditionelle Lithiumverbraucher (Fette, Keramik, Schmierstoffe) werden an Bedeutung weiter verlieren. Laut aktuellen Umfragen der Investmentbank UBS steigt die Akzeptanz und das Interesse bezüglich Elektrofahrzeuge bei den Verbrauchern stetig an. Dazu kommen Ausstiegspläne für Verbrennungsmotoren und hohe Kraftstoffpreise. Im Jahresvergleich wird für 2022 mit einem um rund 44 Prozent stärkeren Absatz von E-Fahrzeugen gerechnet. Ein Marktanteil von zehn Prozent soll also bereits im laufenden Jahr erreicht werden, Tendenz steigend.

Batteriemetalle und im besonderen Lithium sind also heiß begehrt, daher wird Lithium auch als das weiße Gold bezeichnet. Die meisten Analysten prognostizieren ein erhebliches Lithiumdefizit. Wie BloombergNEF ausführt, könnten dieses Jahr die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien zum ersten Mal seit 2010 steigen. Übernahmen im Lithiummarkt und der Trend zu langfristigen Verträgen für Lithium sprechen für sich. Verbaut wird Lithium nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch in tragbaren Geräten und es spielt eine Rolle im Militärbereich. Energiespeicher für Solar- und Windkraft funktionieren ebenfalls mit den Lithium-Ionen-Batterien. Unternehmen, die den gefragten Rohstoff Lithium in ihren Projekten besitzen, sollten sich also auf Erfolgskurs befinden.

Dazu gehören etwa ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=f1D_y49h7eQ&t=10s – mit seinen beiden Projekten in der Mongolei. Bestens finanziert und mit dem möglichen Abnehmerland China als Nachbar erscheint das Unternehmen aussichtsreich.

Auch Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=n69IrrXNDPE – konzentriert sich auf hochwertiges Lithium und das im berühmten Lithium-Dreieck in Argentinien. Dort besitzt das Unternehmen gut 27.000 Hektar Land und dies zu 100 Prozent im Eigenbesitz. Dabei gehört das Tolillar Salar-Projekt zu den noch sehr wenig erforschten spannenden Gegenden im Lithium-Dreieck.

