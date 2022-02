Russland-Ukraine-Konflikt treibt manche Rohstoffpreise an

Womöglich steht eine russische Invasion in der Ukraine bevor. Gold- und Palladiumpreis profitieren.

Der weltgrößte Palladiumproduzent ist Südafrika, an zweiter Stelle steht Russland. Nun mehren sich Sorgen wegen möglicher Exportbeschränkungen. Palladium wird stark von der Autoindustrie nachgefragt. Und noch ist unklar, inwieweit es zu Sanktionen des Westens und Maßnahmen Russlands kommen könnte. Palladium wird ähnlich wie Platin verwendet, dies ist den ähnlichen Eigenschaften geschuldet. Ob als Stoff für Katalysatoren, in der Medizintechnik, für Elektronikartikel, Computerchips, in der Schmuckbranche oder zusehends mehr als Anlagemetall, der Preis von Palladium wird vor allem vom Wirtschaftsgeschehen beeinflusst. Der größte Produzent von Palladium-Münzen ist Russland. Durch den Russland-Ukraine-Konflikt ist Palladium bereits teurer geworden, rund 23 Prozent innerhalb eines Monats hat sich der Rohstoff verteuert.

Palladium und Platin produziert beispielsweise Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=GH4F1q7hGgc – in Südafrika und in den USA. Daneben ist Sibanye-Stillwater auch ein bedeutender Goldproduzent und streckt seine Fühler gerade intensiv nach Projekten mit Metallen für grüne Energien (Batteriemetallsektor) aus. Die aktuelle Krise hat zudem den Goldpreis beflügelt, der sichere Hafen ist wieder deutlich gefragt. Privatanleger hierzulande verfügen über mehr als 9.000 Tonnen Gold. Dass Anleger vermehrt auch zu Goldmünzen greifen, lässt sich an der aktuellen Verteuerung von Goldmünzen wie Krügerrand, American Eagle oder Maple Leaf erkennen. Auch in die ETFs ist zuletzt deutlich mehr geflossen.

Eine Möglichkeit zu investieren wären auch die Werte der Goldunternehmen. Hier könnte man an das Royalty-Unternehmen Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=0kvlbqaUXkA – denken. Diversifikation mitinbegriffen, verfügt die Gesellschaft über mehr als 160 Lizenzgebühren und Streams und ist auf Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika ausgerichtet.

