Zürich, Schweiz

Montag 01.02.2021

Die Lancierung des Affiliate Partnerschaftsprogramms wird durch Birol Isik & Daniela Lovric öffentlich in einem Webinar kommuniziert. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Personen, welche sich für unsere Produkte und Dienstleistungen interessieren, durch aktive Weiterempfehlung auch Geld verdienen können.

Qualität vor Quantität:

Nicht jeder kann an diesem Affiliateprogramm mitmachen. Zunächst findet eine Abklärung und ein Interviewgespräch statt. Dadurch stellt die SNF Academy sicher, dass nur diejenigen mitmachen, welche sich auch für die Materie begeistern können.

Grosszügige Provisionen

Für jede Vermittlung erhält der Affiliatepartner 10% Vermittlungsprovision. Die Provisionen werden innert 30 Tagen ausbezahlt. Wenn der Affiliatepartner sich bemüht und viele Vermittlungen macht, wird die Provisionierung von 10% auf 20% und schliesslich auf 35% angepasst. Je nach Einsatz kann ein Affiliate Partner pro Monat zwischen CHF 147.90 bis CHF 5’000.- und mehr verdienen.

Zur Verfügung stehen aktuell 6 Produkte, welche der Affiliate Partner promoten kann. Die Affiliatepartner können sich freuen, denn Birol Isik verspricht, dass in den kommenden Monaten weitere Produkte zum Promoten zur Verfügung gestellt werden.

Die Qualität

Die Produkte der SNF Academy stehen für hohe Qualität. Diese wurden von Birol Isik & Daniela Lovric von A bis Z selbst realisiert.

Zahlreiche ausführliche Kundenfeedbacks bestätigen die fachliche Kompetenz, sowie die lösungs- und dienstleistungsorientierte Art der SNF Academy. Als Affiliate Partner hat man also die besten Voraussetzungen, um passiv Einkommen zu generieren.

Einer der Webinarteilnehmer ist total begeistert von diesem System und sagt: „Die SNF Academy ist unglaublich grosszügig. Keine Institution in der Schweiz oder in Deutschland bezahlt so hohe Provisionen.“

Die SNF Academy vermittelt seit 2012 hochwertiges Wissen in den Bereichen Gesundheit, Fitness, Leadership, Verkauf, Kommunikation und mentale Stärke.

Mehr über die SNF Academy erfahren Sie unter: www.snfa.ch

