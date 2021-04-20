After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

After-Work-Party im Seniorenzentrum Altdorf am 19.9. von 16-22 Uhr: Netzwerken, Bewerberspeeddating, Führungen, Pizza, Cocktails & Livemusik. Eintritt frei, alle Generationen willkommen.

Altdorf – Am 19. September 2025 lädt das Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem RATS alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer besonderen After-Work-Party ein. Von 16 bis 22 Uhr wird das Haus zur offenen Begegnungsstätte für ein inspirierendes Netzwerktreffen: Neue Kontakte knüpfen, ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen und das lebendige Miteinander vor Ort erleben stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Das Netzwerktreffen bietet die ideale Gelegenheit für Austausch und Kennenlernen – ob Nachbar, beruflich Interessierte oder lokale Partner. Die Veranstaltung richtet sich bewusst an alle Generationen und lädt dazu ein, den Feierabend gemeinsam zu genießen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Besondere Highlights:

* Bewerberspeeddating: unkompliziert und direkt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften ins Gespräch kommen

* Hausführungen

* Frische Pizza und kreative Cocktails

* Livemusik für stimmungsvolle Begleitung und gute Laune

Die After-Work-Party findet im Aragon Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg, Nürnberger Straße 22, 90518 Altdorf bei Nürnberg statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir möchten mit unserer After-Work-Party den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie offen unser Haus für Begegnungen und neue Ideen ist. Gemeinsam mit dem RATS setzen wir bewusst auf Austausch, Gemeinschaft und die Chance, lokale Netzwerke zu stärken“, erklärt Einrichtungsleiter Klaus Schumm.

Über das Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Das Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg wurde im Jahr 2024 eröffnet und verfügt über 91 moderne Einzelapartments für die vollstationäre Pflege. Die Wohnbereiche sind auf mehreren Ebenen verteilt und bieten helle und großzügige Gemeinschaftszonen sowie gemütliche Wohnküchen, die den Austausch und das soziale Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner fördern. Ein freundlich gestalteter Garten lädt zum Verweilen ein und wird regelmäßig für gemeinschaftliche Aktivitäten genutzt. Mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungs- und Betreuungsangebot wird im Haus ein Umfeld geschaffen, das Sicherheit, Komfort und Lebensfreude vereint.

Über die Aragon Unternehmensgruppe GmbH

Die Aragon Unternehmensgruppe GmbH steht für moderne, qualitativ hochwertige Pflegeeinrichtungen, in denen das Wohlbefinden von Bewohner*innen und Mitarbeitenden gleichermaßen im Mittelpunkt steht. Mit dem Leitbild „Ihr Wohlbefinden – unsere Mission“ verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, Lebensqualität und Zufriedenheit in allen Bereichen zu fördern. Das Portfolio umfasst vollstationäre Pflegeheime in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit insgesamt rund 800 Pflegeplätzen sowie einen ambulanten Pflegedienst und eine Tagespflege.

Über das RATS

Das RATS ist ein modernes Café, eine Bar und Eventlocation im Stadtzentrum Altdorf bei Nürnberg. Es bietet seinen Gästen eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen und Getränken, darunter Kaffeespezialitäten und eine breite Palette an Cocktails. Die Location zeichnet sich durch ein modernes Ambiente aus, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Regelmäßig finden Live-Musik-Events und After-Work-Partys statt, die für eine lebendige und unterhaltsame Atmosphäre sorgen. Öffnungszeiten sind montags von 16:00 bis 00:00 Uhr, mittwochs bis sonntags jeweils von 09:00 bis mindestens 00:00 Uhr, freitags und samstags bis 02:00 Uhr; dienstags ist Ruhetag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aragon Unternehmensgruppe GmbH

Herr Shagithan Wall

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: +49 89 2441 2645 0

fax ..: +49 89 2441 2645 9

web ..: https://aragongruppe.de/

email : personal@aragongruppe.de

Die Aragon Unternehmensgruppe GmbH steht für moderne, qualitativ hochwertige Pflegeeinrichtungen, in denen das Wohlbefinden von Bewohner*innen und Mitarbeitenden gleichermaßen im Mittelpunkt steht. Mit dem Leitbild „Ihr Wohlbefinden – unsere Mission“ verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, Lebensqualität und Zufriedenheit in allen Bereichen zu fördern. Das Portfolio umfasst vollstationäre Pflegeheime in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit insgesamt rund 800 Pflegeplätzen sowie einen ambulanten Pflegedienst und eine Tagespflege.

Pressekontakt:

Aragon Unternehmensgruppe GmbH

Herr Shagithan Wall

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

fon ..: +49 89 2441 2645 0

email : personal@aragongruppe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg mit zertifizierter Datenvernichtung Yukon Metals bestätigt großes kupferführendes System auf dem Projekt AZ